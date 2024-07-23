Предупреждение

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Июль 2024
В Березниковском округе из Камы извлекли тело мужчины
ГУ МЧС Прикамья советует жителям региона не купаться в необорудованных для купания местах.
23 июля 2024, 10:13
В Прикамье 20 июля в лесу около деревни Черепаха заблудились два человека
Пермяки были найдены и выведены к соседней деревне спустя несколько часов поисков.
21 июля 2024, 09:51
Февраль 2024
В Прикамье из оборота изъяли 25 партий молочной продукции общим весом 103 кг
Продукция была фальсифицирована растительными жирами.
19 февраля 2024, 11:55
Январь 2024
Установлена личность возможного поджигателя склада Wildberries под Санкт-Петербургом
Один из сотрудников склада признался о совершении им преступных действий в рабочем чате.
16 января 2024, 13:14

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