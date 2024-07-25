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Преступная группа

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2024
Сотрудники ФСБ задержали в Березниках организаторов подпольного казино
В отношении пяти местных жителей было возбуждено уголовное дело.
25 июля 2024, 08:38
Видео. В Прикамье осудят этническую преступную группу за покушение на сбыт наркотиков
Все участники группировки являются выходцами среднеазиатского региона.
17 апреля 2024, 06:42
В интернете опубликовали видео с допросом еще одного задержанного после теракта
Трагедия произошла вечером 23 марта.
23 марта 2024, 12:24
2014
В Перми осуждена группа наркоторговцев
Преступниками было совершено около 40 преступлений.
27 декабря 2014, 07:41
2013
Пермяк, возглавлявший преступную группу, арестован на Украине
В настоящий момент решается вопрос об экстрадиции его в Пермь для дальнейших следственных мероприятий.
12 января 2013, 08:34

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