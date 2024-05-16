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Противоклещевая обработка

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2024
Высокая активность клещей в Прикамье сохранится ещё шесть недель
На этой неделе в Перми начался первый этап противоклещевой обработки.
16 мая 2024, 02:52
В городских лесах Перми стартует первый этап противоклещевой обработки
Повторный этап обработки запланирован на лето.
15 мая 2024, 11:41
В мэрии рассказали, какие районы Перми обработаны от клещей
В Свердловском районе Перми противоклещевая обработка пройдет 8 мая.
7 мая 2024, 12:50
2014
В Перми готовятся к началу обработки городских лесов противоклещевым составом
Первый этап обработки предварительно запланирован на первую декаду мая.
19 апреля 2014, 07:56

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