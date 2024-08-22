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Процессуальная проверка

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Август 2024
Глава СУ СКР поручил доложить о результатах проверки вспышки ОКИ в Перми
Ход процессуальной проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.
22 августа 2024, 09:05
Июнь 2024
Нырнул с пирса. В Прикамье в пруду утонул 14-летний мальчик
По факту утопления несовершеннолетнего СКР начал процессуальную проверку.
15 июня 2024, 05:25
Декабрь 2023
Глава СК РФ заинтересовался исчезновением 53-летнего мужчины на территории Прикамья
Вместо автобуса мужчина сел в неустановленный автомобиль и перестал выходить на связь.
15 декабря 2023, 12:24

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