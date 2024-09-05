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Прямые рейсы

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2024
На египетские курорты из Перми можно будет слетать до начала мая 2025 года
5 сентября 2024, 10:19
Возобновились прямые рейсы из Перми на остров Пхукет в Таиланде
В продаже появились пакетные туры.
2 сентября 2024, 07:00
В конце января из Перми откроется четыре прямых рейса в регионы России
Рейсы будет осуществлять авиакомпания «ЮВТ АЭРО».
25 января 2024, 08:03
2014
Авиакомпания Ellinair планирует открытие рейса Пермь-Салоники
Хотя официальных документов от перевозчика пока не поступало, в ОАО «Международный аэропорт «Пермь» в курсе планов компании.
28 февраля 2014, 05:46
2012
Росавиация выберет перевозчика для полетов из Перми в города ПФО
У пермяков появится возможность круглый год добираться до 10 городов Приволжья прямыми рейсами.
11 декабря 2012, 05:43
На организацию авиарейсов из Перми в другие города ПФО выделят 14 млн
Программа предусматривает прямые рейсы из Перми в 10 городов России.
4 декабря 2012, 09:46

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