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Работа в перми

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Апрель
Стало известно, где в Перми обещают самые высокие зарплаты
12 апреля, 07:51
Январь
В Перми менеджер по продажам может зарабатывать до 175 тыс. рублей в месяц
28 января, 10:10
Декабрь 2023
На каждого безработного в Пермском крае приходится не менее шести вакансий
20 декабря 2023, 10:56
Август 2023
Спецпроект
Рабочие заводов — новые айтишники? Промышленники Прикамья остро нуждаются в кадрах
Предприятия, выполняющие гособоронзаказ, привлекают рабочих высокими зарплатами, но небывалый дефицит кадров сохраняется.

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