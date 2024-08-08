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Рецидивист

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2024
Житель Прикамья полгода избивал своих маленьких сыновей
Отец-рецидивист умышленно причинял вред здоровью детей.
8 августа 2024, 13:23
В Краснокамске задержали молодого рецидивиста, напавшего на незнакомца из-за денег
6 августа 2024, 11:21
В Прикамье осудили 65-летнего рецидивиста за попытку убийства
Ему назначено наказание в виде восьми лет в исправительной колонии строгого режима
13 июля 2024, 05:47
2012
В Перми задержан профессиональный налетчик-рецидивист
Пермяк, имеющий судимость и отбывший срок за убийство, присвоил «Infiniti», напав на беременную женщину.
18 мая 2012, 09:12

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