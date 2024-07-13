В Прикамье осудили 65-летнего рецидивиста за попытку убийства

Инцидент произошел летом 2023 года. Пенсионеру мешал спать шум, доносящийся из соседней квартиры. Он решил сделать замечание хозяину громкой квартиры, но тот не стал его слушать. После этого мужчина вернулся в квартиру за ножом, вернулся к соседу и нанес ему удары в грудь и живот. Пострадавшему удалось вырваться и убежать с места преступления на улицу, где ему была оказана своевременная медицинская помощь.