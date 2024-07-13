В Прикамье осудили 65-летнего рецидивиста за попытку убийства

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Пермский краевой суд оставил без изменения приговор Чайковского городского суда в отношении 65-летнего пенсионера из села Ольховка за попытку зарезать своего соседа. Мужчина признан виновным в преступлении, предусмотренном ч.3 ст. 30 ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, умышленные действия лица, непосредственно направленные на умышленное причинение смерти другому человеку, если преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам).
Инцидент произошел летом 2023 года. Пенсионеру мешал спать шум, доносящийся из соседней квартиры. Он решил сделать замечание хозяину громкой квартиры, но тот не стал его слушать. После этого мужчина вернулся в квартиру за ножом, вернулся к соседу и нанес ему удары в грудь и живот. Пострадавшему удалось вырваться и убежать с места преступления на улицу, где ему была оказана своевременная медицинская помощь.
Поскольку подсудимый уже отбывал наказание за ранее совершенное умышленное особо тяжкое преступление, суд пришел к выводу о невозможности его исправления без изоляции от общества. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на восемь лет в исправительной колонии особого режима. Помимо этого, суд взыскал с подсудимого в пользу потерпевшего 800 тыс. рублей в счет компенсации морального вреда.