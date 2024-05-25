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Сбыт

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2024
Нытвенский суд оштрафовал распространителя контрафактных сигарет на 100 тысяч рублей
Полицейскими была изъята нелегальная продукция на сумму в 113 тыс. рублей.
25 мая 2024, 10:30
В Прикамье раскрыли и ликвидировали нарколабораторию по производству мефедрона
В отношении жителя Пермского района было возбуждено уголовное дело.
25 мая 2024, 05:00
Видео. В Прикамье осудят этническую преступную группу за покушение на сбыт наркотиков
Все участники группировки являются выходцами среднеазиатского региона.
17 апреля 2024, 06:42
2010
Молодые предприниматели готовы «простимулировать пермский сбыт»
Участники проштудировали всевозможные приемы ССС на примере пермских компаний и остались довольны полученными знаниями.
14 сентября 2010, 08:39
В Заостровке задержан главарь наркогруппировки
У него изъяли более 300 граммов героина.
19 июля 2010, 09:59
Изъят килограмм героина
Наркодилер задержан при попытке сбыта оптовой партии наркотика.
14 июля 2010, 11:40

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