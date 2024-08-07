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Скворцов

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2024
Обвиненного в госизмене пермского фотографа оставили в СИЗО
Дело в отношение Григория Скворцова могли возбудить из-за общедоступной книги.
7 августа 2024, 08:12
Обвиненный в госизмене пермский фотограф Григорий Скворцов не признал вину
Фабула дела неизвестна.
24 января 2024, 03:10
Пермскому фотографу Григорию Скворцову предъявили обвинение в госизмене
Подробности о деле неизвестны из-за секретности.
23 января 2024, 04:09
2012
Страховщикам хотят запретить сотрудничество с банками
По мнению экпертов, это лишит финансовые организации значительной части их дохода.
6 февраля 2012, 03:42
Банки требуют от микрофинансовых организаций раскрывать полную стоимость займов
Банкиры хотят, чтобы на рынке потребительского кредитования правила были едины для всех.
30 января 2012, 12:05

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