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Состояние

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Март 2024
Число погибших в ходе теракта в «Крокусе Сити Холле» возросло до 140 человек
Состояние четырех пациентов оценивается как крайне тяжелое.
27 марта 2024, 11:42
Пострадавшие в смертельном ДТП у ЦУМа в Перми выписаны из больницы
На прошлой неделе один из парней пошел на поправку.
20 марта 2024, 07:12
Декабрь 2023
Стало известно состояние детей и взрослых, пострадавших от взрыва газа под Пермью
Вся семья находится в больнице. Четверо детей в тяжелом состоянии.
14 декабря 2023, 12:49

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