Телеканал пятница

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Август 2024
Свадьба в авиационном стиле. Две пары из Перми поженились в эфире популярного телешоу
23 августа 2024, 07:41
Февраль 2024
«Имею бешеное желание победить». Пермяк попал на «Битву шефов» с бабушкиным пирогом
Госслужащий из Перми покинул шоу после первого конкурса.
20 февраля 2024, 05:10
Повар из Перми пробивается в команду на «Битве шефов» с помощью татарского пирога
Шоу с участием пермяка покажут сегодня вечером.
19 февраля 2024, 06:16

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