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Тепловые сети

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2024
Возведение нового питомника растений в Перми обойдется в 144 миллиона
Предприятие особого типа появится в Мотовилихинском районе.
16 сентября 2024, 09:19
Отопительный сезон в Пермском крае начнется 15 сентября
Сейчас регион на 64% готов к отопительному сезону.
23 августа 2024, 05:37
В Перми до 11 августа ограничат движение по улице Солдатова
В это время будет проводится ремонт тепловых сетей.
2 августа 2024, 09:03
2014
В Перми начали работу «горячие линии» по вопросам запуска тепла
С сегодняшнего дня официально стартовал отопительный сезон. В среднем заполнение систем отопления и регулировка занимает 2-3 недели.
15 сентября 2014, 09:08
2013
Пермские энергетики ОАО «ТГК-9» приступили к гидравлическим испытаниям тепловых сетей
Специалисты ООО «ПСК» начали проведение гидравлических испытаний тепловых сетей с целью выявления и устранения дефектов.
23 мая 2013, 12:09

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