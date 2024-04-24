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Центральный выставочный зал

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2024
Стелу с орденом Ленина у железнодорожной станции Пермь-2 уберут
Департамент культуры администрации Перми планирует сохранить объект и прорабатывает вопрос его перемещения.
24 апреля 2024, 05:39
Из Эрмитажа в Пермь привезли уникальный экспонат
Увидеть его можно в Центральном выставочном зале.
6 января 2024, 05:31
2021
В Центральном выставочном зале Перми открылась выставка Ирины Андреевой «Узелки на память»
С 20 ноября в Центральном выставочном зале начала работу выставка известного российского художника Ирины Андреевой «Узелки на память».
21 ноября 2021, 04:55

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