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Учащиеся

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Август 2024
Пермская мэрия официально расформировала школу №21
27 августа 2024, 11:16
Администрация Перми планирует оплатить проезд ученикам закрытой на ремонт школы
Сейчас в учебном заведении идет ремонт.
5 августа 2024, 02:42
Январь 2024
В пермской гимназии №7 сработала пожарная тревога
Угрозы жизни ученикам и педагогическому составу школы нет.
25 января 2024, 13:37
После сообщения о минировании школы №42 учебное заведение решили не эвакуировать
Минтербез уточнил информацию по анонимному сообщению о взрывном устройстве.
16 января 2024, 10:49

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