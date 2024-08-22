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Август 2024
Найдена вакансия для пермяков с зарплатой под 200 тысяч. Опыт не нужен
Работать необходимо вахтовым методом с фиксированной оплатой 3 тысячи рублей за смену.
22 августа 2024, 05:42
Май 2024
В Перми подорожало мороженое. Рассказываем, на сколько и почему
Летом прогнозируется новый скачок цен на продукт.
26 мая 2024, 17:17
В пермском аэропорту пресекли попытку ввоза потенциально опасных продуктов
Продукция общим весом 14 кг находилась в ручной клади у 13 граждан Узбекистана и Азербайджана.
25 мая 2024, 04:00

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