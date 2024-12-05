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Услуги жкх

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Людям в Чусовом советуют ставить счетчики в ответ на претензии о стоимости отопления
5 декабря, 13:31
До конца марта в Перми планируются отключения воды в нескольких десятках домов
22 марта, 11:38
В Роспотребнадзоре рассказали, что делать пермякам при холоде в квартире
10 января, 07:43
Жители Пермского края могут пожаловаться в прокуратуру на проблемы с отоплением
9 января, 13:25
2013
За вывоз мусора в 2012 году пермяки платили самую высокую в регионах ПФО цену
Зато ЖСК и ТСЖ в 2012 году тарифы на свои услуги не поднимали.
28 марта 2013, 09:15

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