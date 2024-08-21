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Утилизационный сбор

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2024
Что происходит с авторынком в России накануне повышения утильсбора?
21 августа 2024, 12:45
Продажи автомобилей в Прикамье выросли на 20%
Сейчас спрос сохраняется за счет негативных ожиданий от рынка.
24 июля 2024, 05:02
Автолюбителей лишат выбора. Новый утильсбор способствует скачку цен
16 июля 2024, 11:26
2013
Утильсбор на машины, произведенные в РФ, ввели, но ВТО по-прежнему недовольно
Теперь Брюссель негодует по поводу того, что утилизационные сборы при экспорте иномарок в РФ непомерно высоки.
11 октября 2013, 08:30
2012
Евросоюз, Япония и США осудили Россию за утилизационный сбор
В свою очередь Россия попросила сформулировать конкретные претензии в письменном виде.
30 ноября 2012, 11:09

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