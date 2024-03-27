properm.ru
ГлавноеВсе новости

Вывески

Выбрать дату
Март
«Мешают комфортному отдыху». С улиц Перми должны исчезнуть мерцающие вывески
27 марта, 04:25
Декабрь 2023
В Перми чиновники принудительно демонтируют баннер, посвященный победе в войне
16 декабря 2023, 12:07
Ноябрь 2023
В центре Перми демонтируют «Империю», «Детский мир» и «Наташу»
Всего уберут 29 вывесок, которые не приведены в соответствие с городскими стандартами.
22 ноября 2023, 12:09
Сентябрь 2023
За август в Перми принудительно демонтировали 66 незаконных вывесок
11 сентября 2023, 10:02

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика