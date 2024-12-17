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Задержка

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2024
Вылет самолёта из Перми в Сургут задерживается на восемь часов
17 декабря 2024, 14:45
Стала известна причина задержки рейса из Сочи в Пермь
Взлет был прерван в 23.28.
30 сентября 2024, 05:40
Из Перми на несколько часов задержан вылет в Анталью и в Баку
Рейс в Анталью ожидают 180 человек.
22 июля 2024, 04:54
В пермской прокуратуре назвали предварительную причину долгой посадки самолета
Из-за неблагоприятных погодных условий приземление воздушного судна состоялась на 65 минут позже.
17 января 2024, 12:08
2010
S7 отменила рейс Пермь-Москва
В авиакомпании отмену рейса объясняют непогодой.
20 декабря 2010, 11:05

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