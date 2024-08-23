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Закон о защите конкуренции

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Август 2024
Мэрию Кудымкара заподозрили в нарушениях при продаже земельных участков
По версии прокуратуры, участники не предоставили паспортные данные.
23 августа 2024, 09:18
Июль 2024
Дочерняя компания «ЛУКОЙЛа» незаконно завышала цены на бензин в Прикамье
Объективных экономических оснований для повышения стоимости топлива не было.
18 июля 2024, 09:14
Май 2024
Пермское УФАС возбудило дело в отношении теплоснабжающей компании в Краснокамске
АО «Пермтрансжелезобетон» отказалось гарантировать потребителям надежность и качество коммунальной услуги
15 мая 2024, 10:46

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