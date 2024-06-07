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Жена

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Июнь 2024
В Прикамье простились с погибшим на СВО Евгением Шайдуровым
Прощание с погибшим состоялось 6 июня.
7 июня 2024, 03:29
Февраль 2024
«Воспитывали троих детей». В Бардымском округе простились с убитым на СВО бойцом
5 февраля прошла церемония прощания с бойцом в здании Елпачихинского дома культуры.
5 февраля 2024, 12:29
Декабрь 2023
На СВО погиб 35-летний житель Перми. У него осталось жена и двое детей
11 декабря 2023, 13:21

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