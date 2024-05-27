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Злоумышленник

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2024
В Прикамье полиция задержала 29-летнего налетчика с игрушечным пистолетом
По факту «вооруженного» разбоя возбуждено уголовное дело.
27 мая 2024, 10:53
Бастрыкин затребовал доклад по сироте, оставшемся без жилья из-за мошенника
Доклад по обращению представит в центральный аппарат ведомства руководитель СУ СК Прикамья.
12 апреля 2024, 10:50
2014
В Перми пятеро молодых людей избили женщину и ограбили
По факту грабежа возбуждено уголовное дело, проверяется причастность злоумышленников к другим имущественным преступлениям.
15 апреля 2014, 04:14
Жители Прикамья задержали грабителей магазина и вызвали полицию
Злоумышленники дали признательные показания.
4 февраля 2014, 04:39

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