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Зонирование

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2024
В Перми разработали проект демонтажа бывшего ресторана «Живаго»
На месте существующего здания может появиться много функциональный комплекс.
29 августа 2024, 03:23
На месте ресторана «Живаго» в Перми появится многофункциональный комплекс
Смена зоны зонирования под бывшим устаревшим заведением была согласована на заседании комиссии по землепользованию и застройке.
22 апреля 2024, 04:45
2023
Застройщиком участка Балатово в Перми станет корпорация из Краснодара
Вместо промышленной зоны участок будет застроен жилыми зданиями.
18 декабря 2023, 08:54
2016
Стадион «Авангард» в будущем превратится в торговый центр
Смену зонирования одобрил Департамент имущественных отношений Прикамья.
17 февраля 2016, 09:24

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