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Posted 19 февраля 2009, 09:26

Published 19 февраля 2009, 09:26

Modified 2 марта 2023, 17:26

Updated 2 марта 2023, 17:26

Зарядка за 10 минут – реальность

19 февраля 2009, 09:26
В последнее время вопрос о емкости батарей в портативных устройствах и как можно более быстрой их зарядке стоит все более и более остро.

Не так давно мы писали о заряднике будущего. Сегодня вашему вниманию предлагается «зарядная палочка», способная полностью зарядить среднюю литий-ионную батарею за 10 минут. Ее на выставке Mobile World Congress, что проходит в настоящий момент в Барселоне, представила компания Freeplay. Устройство сделано на основе нано-фосфатной (интересно, приставку «нано» скоро будут приделывать абсолютно ко всему?) литиевой технологии и представляет собой маленькую (23x23x112 мм, 140 грамм) палочку с USB-разъемом емкостью 1100 мАч. Называется она ZipCharge.

Поговаривают, что следующей моделью Freeplay станет подобное устройство, но только для ноутбуков. При увеличенной емкости оно точно так же будет заряжать ноутбук на полную за 10 минут. Что ж, подождем.

Да, чуть, не забыли, дата и цена! Стоит ZipCharge $60 и появится в магазинах в апреле.

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