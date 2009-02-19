Зарядка за 10 минут – реальность

Не так давно мы писали о заряднике будущего. Сегодня вашему вниманию предлагается «зарядная палочка», способная полностью зарядить среднюю литий-ионную батарею за 10 минут. Ее на выставке Mobile World Congress, что проходит в настоящий момент в Барселоне, представила компания Freeplay. Устройство сделано на основе нано-фосфатной (интересно, приставку «нано» скоро будут приделывать абсолютно ко всему?) литиевой технологии и представляет собой маленькую (23x23x112 мм, 140 грамм) палочку с USB-разъемом емкостью 1100 мАч. Называется она ZipCharge.