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Posted 19 января 2014, 05:30

Published 19 января 2014, 05:30

Modified 2 марта 2023, 16:55

Updated 2 марта 2023, 16:55

Вирус, который похитил данные 110 млн банковских карт, написал парень из России

19 января 2014, 05:30
К такому выводу пришли специалисты компании IntelCrawler, занимающейся обеспечением компьютерной безопасности.

Вирус KAPTOХА, из-за которого в США были похищены данные 110 миллионов кредитных карт, был «написан частично по-русски». Его автором, по мнению специалистов компании IntelCrawler, является 17-летний юноша из Санкт-Петербурга, пишет The Washington Post.

По информации издания, сам подросток не был причастен к кибератакам, а лишь написал вредоносный код. Как ранее писали англоязычные СМИ, вирус, из-за которого в США были похищены данные 110 миллионов кредитных карт, был «написан частично по-русски». Слова русского языка в языках программирования, как правило, не используются, поэтому на русском, скорее всего, были написаны комментарии, вставленные в код программы.

Напомним, в конце 2013 года компания Target признала факт взлома своих систем и кражу данных миллионов кредиток. Украденная информация включала имена, адрес, номер телефона и электронную почту потребителей.

#Банки#Хакеры#Хакер#Хакерская атака
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