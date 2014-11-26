properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 ноября 2014, 03:18

Published 26 ноября 2014, 03:18

Modified 2 марта 2023, 17:03

Updated 2 марта 2023, 17:03

Средняя зарплата чиновников приблизилась к 100 000 рублей

Средняя зарплата чиновников приблизилась к 100 000 рублей

26 ноября 2014, 03:18
Фото: Properm.ru.
С января по сентябрь среднемесячная зарплата госслужащих выросла на 18,3%.

Среднемесячная начисленная зарплата гражданских служащих федеральных государственных органов РФ за девять месяцев выросла на 18,4% и составила 96,5 тыс. рублей, сообщает Росстат.

Самую большую среднемесячную зарплату с января по сентябрь получали сотрудники администрации президента — 216,411 тыс. рублей (рост на 13,8%). Средняя зарплата в аппарате правительства выросла на 8,5% и составила 200,434 тыс. рублей. Средняя зарплата сенаторов составила чуть более 120 тыс., в Госдуме получают меньше — 95,6 тыс. рублей в месяц.

Среди сотрудников федеральных министерств, служб и агентств самая высокая зарплата у сотрудников Спецстроя России — 122,137 тыс. рублей, управления делами президента России — 117,326 тыс. рублей и МЧС — 114,597 тыс. рублей. Меньше всего получают в Министерстве по делам Северного Кавказа 38,435 тыс. рублей и Министерстве по делам Крыма — 40,553 тыс. рублей.

Напомним, в ноябре депутаты Государственной думы приняли в окончательном чтении закон, который еще на год освободил президента и правительство от обязанности индексировать зарплаты федеральных госслужащих. Действие нормы о ежегодном повышении зарплат чиновников с учетом уровня инфляции будет заморожено до 1 января 2016 года.

#Банки
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика