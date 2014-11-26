Средняя зарплата чиновников приблизилась к 100 000 рублей

Напомним, в ноябре депутаты Государственной думы приняли в окончательном чтении закон, который еще на год освободил президента и правительство от обязанности индексировать зарплаты федеральных госслужащих. Действие нормы о ежегодном повышении зарплат чиновников с учетом уровня инфляции будет заморожено до 1 января 2016 года.