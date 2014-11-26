Средняя зарплата чиновников приблизилась к 100 000 рублей

Posted 26 ноября 2014, 03:18
Published 26 ноября 2014, 03:18
Modified 2 марта 2023, 17:03
Updated 2 марта 2023, 17:03
Среднемесячная начисленная зарплата гражданских служащих федеральных государственных органов РФ за девять месяцев выросла на 18,4% и составила 96,5 тыс. рублей, сообщает Росстат.
Самую большую среднемесячную зарплату с января по сентябрь получали сотрудники администрации президента — 216,411 тыс. рублей (рост на 13,8%). Средняя зарплата в аппарате правительства выросла на 8,5% и составила 200,434 тыс. рублей. Средняя зарплата сенаторов составила чуть более 120 тыс., в Госдуме получают меньше — 95,6 тыс. рублей в месяц.
Среди сотрудников федеральных министерств, служб и агентств самая высокая зарплата у сотрудников Спецстроя России — 122,137 тыс. рублей, управления делами президента России — 117,326 тыс. рублей и МЧС — 114,597 тыс. рублей. Меньше всего получают в Министерстве по делам Северного Кавказа 38,435 тыс. рублей и Министерстве по делам Крыма — 40,553 тыс. рублей.
Напомним, в ноябре депутаты Государственной думы приняли в окончательном чтении закон, который еще на год освободил президента и правительство от обязанности индексировать зарплаты федеральных госслужащих. Действие нормы о ежегодном повышении зарплат чиновников с учетом уровня инфляции будет заморожено до 1 января 2016 года.