В Перми за подделку документов начали судить депутата

К апрелю-маю 2022 года отношения стали напряжёнными. По словам Быстрова, конфликт между нами с Фёдоровым начался в 2020 году. Тогда обвиняемый сказал Быстрову, что не видит перспектив общему ведению бизнеса ему и брату Артему. И они не сошлись во взглядах на раздел бизнеса. По словам Александра, с той поры они никак не могли встретиться и обсудить. К апрелю-маю 2022 года отношения стали напряжёнными. С 2020 года бывшие партнеры только пару раз смогли попасть в офис к Федорову, но эти встречи ни к чему не привели. Братья Быстровы писали Федорову в мессенджере о том, как они хотят поделить общее ранее дело.