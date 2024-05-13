В Перми за подделку документов начали судить депутата

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Updated Сегодня, 13:00
Судья Ленинского районного суда Анна Казакова сегодня, 13 мая, приступила к рассмотрению уголовного дела в отношении депутата городской думы Дмитрия Федорова. Он обвиняется по трем статьям Уголовного кодекса РФ — в подделке данных для регистрации в ЕГРЮЛ и фальсификации решения общего собрания собственников ООО «Западно-Уральская транспортная компания», а также использовании заведомо подложных документов. Уголовное дело было возбуждено год назад и расследовалось в СУ СКР по Пермскому краю.
Как сообщает журналист Properm.ru из зала суда, потерпевшая сторона — компания АО «Нефть Прикамья». В обвинительном заключении прокурор Елена Воробей рассказала, что в 2022 году директором ООО «Западно-Уральская транспортная компания» стал после Павла Шипигузова Дмитрий Федоров. Он принял это решение после того, как узнал, что директор хотел уволиться.
Федоров, согласно поданым в налоговую документам, был назначен внеочередным общим собранием участников общества. Учредителями компании являются на протяжении всего времени существования компании Дмитрий Федоров и «Нефть Прикамья». Он понял, что может быстро захватить управление ЗУТК, единолично составил документы об увольнении Шипигузова и назначении себя, и подал их для регистрации в налоговую.
Директор общества по Уставу избирается сроком на три года. Федоров, считает следствие, не предпринял никаких действий для созыва на собрание всех участников общества. Для незаконного захвата ЗУТК он попросил своих подчинённых составить фиктивный протокол об общем собрании, где был указан 100% кворум. После этого, воспрепятствуя второму участнику общества, подписал протокол от 20 апреля 2022 года, в котором подделал подпись бывшего акционера и директора Игоря Еленева. После этого он обратился к нотариусу Андрею Торопову, оформившему пакет документов для внесения изменений в налоговую. Который и направил сведения для внесения изменений о гендиректоре ЗУТК в ЕГРЮЛ.
В связи с тем, что отчество Федорова было указано с ошибкой, и в первый раз налоговая отказала в регистрации. Он вновь попросил подчиненных составить документы для внесения изменений в ЕГРЮЛ и вновь принес пакет для внесения изменений нотариусу Торопову. Со второго раза, 24 мая 2022 года, сотрудник налоговой внес изменения в ЕГРЮЛ, которыми Федоров был назначен директором ЗУТК.
После внесения данных в ЕГРЮЛ Федоров получил возможность управлять банковским счётом компании. Размер ущерба в обвинительном заключении не указывается.
Обвиняемый вину не признает в полном объеме. Он и его адвокат Александр Струков назвали обвинение неконкретным, сводящимся к предположениям.
Представитель потерпевшего Владимир Крылов подтвердил суду, что директором «Нефти Прикамья» он является с 2023 года. Он подтвердил, что летом 2022 года была назначена встреча, на которую пришел он, Еленев и Александр Быстров (учредитель «Нефти Прикамья») — обсуждали назначение директора ЗУТК. «Мы все собрались, приехали, кроме нас никого не было. По моему мнению, должен был прийти Федоров. Мы составили протокол, что встреча не состоялась», — рассказал Крылов. Акт, по его словам, составил Быстров — бывший партнер Федорова.
После ему со слов Быстрова стало известно, что показывается какая-то другая встреча по смене директора ЗУТК состоялась, и в нарушение правил там назначили Федорова. Он также сказал, что Быстров обжаловал это: было по его заявлению возбуждено уголовное дело, решение обжаловалось в арбитраже. Как заявил Крылов, «Нефти Прикамья» нанесен ущерб деловой репутации, а также и финансовый — в 6 тыс. рублей госпошлины. Она была уплачена за арбитражные иски.
На вопрос адвоката Федорова, Александра Струкова, сколько лет существует «Нефть Прикамья», директор затруднился ответить и сообщил, что компания с 2023 года никакой деятельности не вела и не ведет, сдает нулевую отчётность в налоговую. Он не смог описать, как выглядит печать ЗАО, которым он руководит, поскольку она находится у Быстрова. Директор ЗАО также не смог назвать имени юриста, представляющего интересы компании в арбитраже. Позднее ему передали эти данные в мессенджер во время судебного заседания. Он также сообщил, что удостоверил доверенность представителю в арбитраже.
Изначально, по его словам, он был приглашен для реализации бизнес-плана, но деятельность не началась. Сейчас Крылов никакую работу не ведет, никаких документов компании не имеет. На вопрос адвоката, является представитель потерпевшего реальным или номинальным директором, Крылов ответил, что не считает себя номинальным директором. В допросе Крылов указал, что названные 6 тыс. ущерба «Нефти Прикамья» Быстров платил из личных средств и без его участия.
В судебном заседании Крылов сообщил, что в 2022 году именно его кандидатуру Быстров предложил в качестве гендиректора ЗУТК. Крылов заявил, что ему неизвестно, что между супругой Быстрова и ЗУТК есть спор о взыскании с нее задолженности перед компанией.
Федоров задал Крылову всего два вопроса. Он попросил рассказать об обстоятельствах их личного знакомства. Крылов пояснил, что познакомился с Федоровым только сейчас в суде, но заочно хорошо знаком. Второй вопрос: как Крылов уведомил Федорова о собрании о смене директора ЗУТК. Тот пояснил, что письма отправлял Быстров.
Следующим на допрос был вызван бывший партнер Фёдорова Александр Быстров. По его словам, на данный момент он нигде не работает. Как он пояснил, раньше отношения с обвиняемым были дружеские, но теперь они не общаются.
По словам Быстрова, конфликт между нами с Фёдоровым начался в 2020 году. Тогда обвиняемый сказал Быстрову, что не видит перспектив общему ведению бизнеса ему и брату Артему. И они не сошлись во взглядах на раздел бизнеса. По словам Александра, с той поры они никак не могли встретиться и обсудить.
К апрелю-маю 2022 года отношения стали напряжёнными. По словам Быстрова, конфликт между нами с Фёдоровым начался в 2020 году. Тогда обвиняемый сказал Быстрову, что не видит перспектив общему ведению бизнеса ему и брату Артему. И они не сошлись во взглядах на раздел бизнеса. По словам Александра, с той поры они никак не могли встретиться и обсудить. К апрелю-маю 2022 года отношения стали напряжёнными. С 2020 года бывшие партнеры только пару раз смогли попасть в офис к Федорову, но эти встречи ни к чему не привели. Братья Быстровы писали Федорову в мессенджере о том, как они хотят поделить общее ранее дело.
Весной 2022 года на электронный адрес «Нефти Прикамья» пришло письмо от Шипигузова, где он просил уволить его с должности директора. Заявление было датировано 14 мая. Здесь же было уведомление о созыве общего собрания ЗУТК для избрания нового директора. Братья ответили, предложив назначить Крылова директором.
10 июля, накануне встречи, Быстров попросил Еленева уточнить о времени и месте проведения собрания. Шипигузов ответил, что он больше не директор и не будет участвовать. Но Александр Быстров, Еленев и Крылов все-таки приехали. На месте никакого собрания они не нашли, и составили акт о том, что мероприятие не состоялось.
Быстров сразу уточнил, что Еленева и Крылова позвал, поскольку понимал, что собрания не будет. После этого он взял выписку ЕГРЮЛ, откуда узнал, что Федоров стал директором ЗУТК. Затем был подан иск в арбитраж на оспаривание протокола.
В ходе разбирательства, по словам Быстрова, он не смог поучить протокол собрания, на основании которого были внесены изменения. И только по запросу суда банк отправил искомый протокол, который следствие и считает фиктивным. В протоколе стояла подпись Еленева и печать «Нефти Прикамья».
Еленев возмутился, по словам Быстрова, что его подпись даже не постарались подделать и сказал, что на собрании не был. Как рассказал Быстров, Еленев ему сообщал, что Федоров с ним встречался и действительно просил подписать данный протокол. Но, по словам Еленева, он отказался. Свидетель утверждает, что на данной встрече Федоров нервничал.
При этом Быстров не отрицает, что печать «Нефти Прикамья» на протоколе была оригинальной. Это он объясняет тем, что пока партнеры работали вместе, печати и документы от всех предприятий хранились в офисе у Федорова. Быстров также подтверждает, что никакой самостоятельной деятельности, отдельно от ЗУТК Нефть Прикамья не вела.
После того, как у гособвинителя закончились вопросы к свидетелю, завершился и рабочий день суда. Остальные участники процесса смогут задать вопросы Быстрову 15 мая.
По информации следствия преступления Дмитрий Федоров совершил, будучи одним из учредителей ООО «Западно-Уральская транспортная компания», которым он владеет с АО «Нефть Прикамья». Как изначально считало следствие, весной 2022 года Федоров узнал, что гендиректор ЗУТК Павел Шипигузов решил уволиться с занимаемой должности. Тогда он организовал изготовление поддельного протокола общего собрания участников общества от 20 апреля 2022 года, согласно которому все они проголосовали за назначение Дмитрия Федорова генеральным директором компании. При этом подпись от имени представителя АО «Нефть Прикамья» была подделана, а владельцы и руководство общества о проведении собрания не знали.
В июле прошлого года, когда и было возбуждено уголовное дело в отношении Федорова, он проиграл в арбитражном суде в двух инстанциях корпоративный спор с АО «Нефть Прикамья», где оспаривалось назначение депутата на пост гендиректора Западно-Уральской транспортной компании» (ЗУТК). АО и Федоров являются совладельцами ЗУТК на паритетных началах. Оспаривалось решение общего собрания участников ООО «Западно-Уральская Транспортная компания», которым Федоров был в мае 2022 года назначен на должность генерального директора общества. В решении по делу указывается, что Федоров во время рассмотрения дела не отрицал, что собрание, где он был назначен на должность директора, фактически не проводилось.
В марте 2024 года к рассмотрению Арбитражного суда Пермского края был принят новый иск АО «Нефть Прикамья», но уже к МИФНС России № 17 — о признании незаконной регистрации Дмитрия Федорова в качестве директора ООО «Западно-Уральская Транспортная компания».
Летом прошлого года Федоров пытался в суде оспорить факт возбуждения в отношении него уголовного дела. В удовлетворении ходатайства ему было отказано. Из судебной картотеки известно, что в апреле 2024 года Федоров обжаловал решение судьи Свердловского райсуда Оксаны Бабуриной, ограничившей его по ходатайству следствия в сроке ознакомления в материалами уголовного дела.