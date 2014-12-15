Неуправляемый трамвай: фото подбитого автобуса на Борчанинова

Posted 15 декабря 2014, 05:23
Published 15 декабря 2014, 05:23
Modified 2 марта 2023, 16:57
Updated 2 марта 2023, 16:57
Утром в субботу, 13 декабря, у Центрального колхозного рынка потерял управление трамвай № 6. По предварительным данным, причиной стало внезапное отключение электропитания, из-за чего перестала работать тормозная система. Первое ДТП произошло на улице Пушкина — трамвай по касательной задел автобус.
После этого на ул. Борчанинова трамвай «подбил» автобус №37, который шел на поворот.
Как сообщает УГИБДД по Пермскому краю, в результате столкновения пострадал пассажир автобуса. У 28-летнего мужчины диагностировали сотрясение головного мозга. По факту ДТП проводится проверка, выясняются причины произошедшего.