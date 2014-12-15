Неуправляемый трамвай: фото подбитого автобуса на Борчанинова

Утром в субботу, 13 декабря, у Центрального колхозного рынка потерял управление трамвай № 6. По предварительным данным, причиной стало внезапное отключение электропитания, из-за чего перестала работать тормозная система. Первое ДТП произошло на улице Пушкина — трамвай по касательной задел автобус.