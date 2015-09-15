Visa и MasterCard выступили за отмену лимитов на вывод россиянами валюты за рубеж

Posted 15 сентября 2015, 06:25
Published 15 сентября 2015, 06:25
Modified 2 марта 2023, 17:06
Updated 2 марта 2023, 17:06
«Национальный платежный совет» предложил дать возможность россиянам переводить валюту за рубеж без ограничений. По мнению НПС, в состав которого входят платежные системы Visa, MasterCard, PayPal, «Золотая корона», United Card Service, Cyberplat, банки, компания МТС и другие, валютному законодательству требуется либерализация.
Сейчас лимит на валютные переводы не действует для супругов и близких родственников, пишут «Известия». В остальных случаях россияне могут переводить валюту за границу другим резидентам РФ только по 5 тыс. долларов в день. В случае принятия инициативы россияне смогут переводить за границу любые суммы вне зависимости от того, является резидент их родственником или нет.
Мария Михайлова, исполнительный директор НПС: