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Posted 15 сентября 2015, 06:25

Published 15 сентября 2015, 06:25

Modified 2 марта 2023, 17:06

Updated 2 марта 2023, 17:06

Visa и MasterCard выступили за отмену лимитов на вывод россиянами валюты за рубеж

Visa и MasterCard выступили за отмену лимитов на вывод россиянами валюты за рубеж

15 сентября 2015, 06:25
Фото: Properm.ru.
Сейчас ограничения не действуют только на переводы между близкими родственниками.

«Национальный платежный совет» предложил дать возможность россиянам переводить валюту за рубеж без ограничений. По мнению НПС, в состав которого входят платежные системы Visa, MasterCard, PayPal, «Золотая корона», United Card Service, Cyberplat, банки, компания МТС и другие, валютному законодательству требуется либерализация.

Сейчас лимит на валютные переводы не действует для супругов и близких родственников, пишут «Известия». В остальных случаях россияне могут переводить валюту за границу другим резидентам РФ только по 5 тыс. долларов в день. В случае принятия инициативы россияне смогут переводить за границу любые суммы вне зависимости от того, является резидент их родственником или нет.

Мария Михайлова, исполнительный директор НПС:

#Банки#Лимит
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