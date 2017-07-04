«Конкурс надо было признать несостоявшимся». В Перми выбрали нового директора приюта для животных

«Когда выбирался Киселев, он тоже много всего обещал. Говорил очень складно. Этот кандидат говорил то же самое, но доверия это не вызывает. Он будто собрал справочную информацию и рассказал нам ее, но он не знает элементарных вещей: как стерилизовать животных, какие прививки необходимы», — говорит Галина Море.