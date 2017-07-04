«Конкурс надо было признать несостоявшимся». В Перми выбрали нового директора приюта для животных

Posted 4 июля 2017, 11:07
Published 4 июля 2017, 11:07
Modified 2 марта 2023, 14:05
Updated 2 марта 2023, 14:05
В феврале 2017 года в Пермском муниципальном приюте для животных произошел скандал: несколько щенков со смертельными травмами были найдены волонтерами в вольерах. Неравнодушные пермяки вышли на пикеты, чтобы отстоять права животных. Зоозащитники призывали уволить директора приюта Дмитрия Киселева и расследовать дело об издевательствах над собаками.
Представители городской администрации пошли на встречу активистам и сместили Киселева с занимаемой должности. Однако в последствии выяснилось, что Киселева из приюта не уволили, а назначили и.о. руководителя. Он принимал все решения, и, например, утверждал закупки корма для собак.
В мае администрация объявила конкурс на соискание должности директора приюта. Документы принимались до 4 июня, после чего члены комиссии отбирали претендентов.
Основных критериев при отборе кандидатов было два: высшее профессиональное (техническое или инженерно-экономическое) образование и стаж работы на руководящих должностях в соответствующей профилю предприятия отрасли не менее 5 лет (копия документа имеется в распоряжении редакции).
По мнению зоозащитников, подобные критерии специально подобрали под уже имеющегося на примете в городской администрации человека. Кроме того, на первоначальном этапе осложняло ситуацию недопонимание среди представителей зоозащитных организаций. «Каждый пытался представить своих. И хотя во многом они были расхожи во мнениях, было понимание, что так больше приют работать не может», — рассказывала Елена Олькова, которая участвовала в конкурсе.
В состав комиссии вошли депутаты пермской городской думы: Вероника Куликова, Илья Лисняк и Дмитрий Фёдоров. Представители горадминистрации.
Зоозащитники: председатель благотворительного фонда «Верность» Элла Кадырова, руководитель приюта «Матроскин» Галина Море, бывший председатель волонтерского совета муниципального приюта Анастасия Мухачева и Диляра Харитонова, председатель благотворительного фонда «Потеряшка-Пермь».
У них было право голоса, но они были в меньшинстве. В результате, до финального дня от корпуса зоозащитников дошла только Вера Смирнова, а также Игорь Сафонов (сотрудник полиции) и Артем Борисов (инспектор ППС).
«У нас практически не было выбора. Нужно было выбрать лучшего из худших. Если бы выборы признали несостоявшимся, то мы бы затянули эту процедуру еще на три месяца и приютом бы продолжил руководить Киселев», — рассказывает о заседании комиссии руководитель приюта «Матроскин» Галина Море.
По словам Ольковой, комиссии не предоставили никаких документов о прошлой деятельности предложенных кандидатов, чем нарушили процесс заседания. Кроме того, «за» признание конкурса несостоявшимся проголосовала и депутат Вера Куликова.
Зоозащитники на голосовании «воздержались», но депутатский корпус (в том числе Куликова) и представители городской администрациия поддержали Сафонова. «Мы договорились, что Сафонов пока будет на испытательном сроке на три месяца, после чего он отчитается о своей работе», — отметила Море.
«Когда выбирался Киселев, он тоже много всего обещал. Говорил очень складно. Этот кандидат говорил то же самое, но доверия это не вызывает. Он будто собрал справочную информацию и рассказал нам ее, но он не знает элементарных вещей: как стерилизовать животных, какие прививки необходимы», — говорит Галина Море.
Несколько иную позицию высказала Елена Олькова, которая отметила, что по факту никто из предложенных кандидатов не подходил под указанные критерии. «Он должен был иметь инжерено-техническое образование или занимать соответствующую должность, но ни у кого в биографии этих пунктов нет. Конкурс нужно было признать несостоявшимся», — отметила она в разговоре с Properm.ru
О новом директоре известно действительно мало: бывший сотрудник правоохранительных органов, имеет кинологическое образование, но по словам Море, с «бездомными животными никогда не работал, единожды посещал приют».
Имеется связь Сафонова с Киселевым, они, по словам зоозащитников, вместе учились. Кроме того есть информация, что Борисов может стать заместителем Сафонова. «Повторяется история с Киселевым и его нынешним замом. Ничего хорошего не выйдет», — считают зоозащитники.
По каким критериям будут оценивать работу Сафонова тоже пока не ясно.
На ближайшие три месяца приют возглавит Игорь Сафонов. Зоозащитники будут вести наблюдаетельный и общественный контроль, помогать избранному директору. «По крайней мере он сможет понять фронт работы, ошибки прошлого руководства, хотя у нас большие сомнения», — рассуждает Море.
Параллельно зоозащитники намерены добиться встречи с главой города, чтобы изменить критерии по отбору претендентов на должность руководителя приюта, «если не на следующие три месяца, то на будущее».
«Через думу не решить этот вопрос. Постановление может отменить только глава города. Мы не хотим его полностью менять, только в отношении приюта, — отмечает Галя Море. — На эту должность были 10 человек, многие из которых достойны руководить, но не подходят под формальные критерии. Вынужденный выбор оставляет нас только надеяться что Сафонов будет более-менее человечным».
Завтра, 5 июля, Игорь Сафонов приступит к своим обязанностям. Спустя месяц волонтеры намерены узнать первые результаты работы.