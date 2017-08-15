Дмитрий Медведев посетил стенд «Уралкалия» и «Уралхима» на выставке «ЭКСПО-2017»

Стенд компаний «Уралкалий» и «УРАЛХИМ» представляет собой мультимедийный тоннель, открывающий основную экспозицию российского павильона, одного из самых технологичных и больших по площади на выставке. Посетители стенда с помощью интерактивных презентаций могут получить информацию о важной роли минеральных удобрений, о производстве основных видов продукции компаний и их значимости в вопросах повышения урожайности и роста растений.

Основная тема выставки — «Энергия будущего». Она отражает актуальность проблемы мирового энергопотребления, оказывающего все большее влияние на климат Земли. Российский павильон выставки раскрывает тему энергетического потенциала страны на примере уникального природного региона — русской Арктики.