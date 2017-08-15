Дмитрий Медведев посетил стенд «Уралкалия» и «Уралхима» на выставке «ЭКСПО-2017»

Posted 15 августа 2017, 05:40
Published 15 августа 2017, 05:40
Modified 1 марта 2023, 19:27
Updated 1 марта 2023, 19:27
Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев посетил совместную экспозицию компаний «Уралкалий» и «УРАЛХИМ» на международной специализированной выставке «ЭКСПО-2017», проходящей в Астане (Республика Казахстан). Глава правительства РФ ознакомился с передовыми технологиями, применяемыми компаниями для производства минеральных удобрений, и результатами их производственной деятельности.
Стенд компаний «Уралкалий» и «УРАЛХИМ» представляет собой мультимедийный тоннель, открывающий основную экспозицию российского павильона, одного из самых технологичных и больших по площади на выставке. Посетители стенда с помощью интерактивных презентаций могут получить информацию о важной роли минеральных удобрений, о производстве основных видов продукции компаний и их значимости в вопросах повышения урожайности и роста растений.
Основная тема выставки — «Энергия будущего». Она отражает актуальность проблемы мирового энергопотребления, оказывающего все большее влияние на климат Земли. Российский павильон выставки раскрывает тему энергетического потенциала страны на примере уникального природного региона — русской Арктики.
Кроме того, утром 14 августа российский павильон и стенд компаний «Уралкалий» и «УРАЛХИМ» посетили члены правительства Российской Федерации: первый заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов, первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко, первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой, заместитель министра сельского хозяйства РФ Евгений Громыко, заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Козырев, заместитель министра транспорта РФ Валерий Окулов, заместитель министра энергетики РФ Алексей Текслер и первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов.
В первый день работы выставки, 9 июня 2017 года, российский павильон и совместный стенд компаний «Уралкалий» и «УРАЛХИМ» посетил президент РФ Владимир Путин.