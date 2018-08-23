Кто будет платить за подсветку домов к 300-летию Перми? Отвечает администрация города

Предложение властей уже вызвало негативную реакцию со стороны жителей. «Нас если заставят или через управляющую [компанию] будут вычитать деньги — мы подаем в суд на администрацию города», — рассказал Properm.ru главный по дому на ул. Рабоче-Крестьянская, 26. Также против инициативы властей высказался председатель правления Ассоциации ТСЖ «Пермский стандарт» Александр Зотин. По его мнению, у чиновников и депутатов нет полномочий принимать такое решение: «Это право собственников, а не их обязанность. И решает это не Самойлов и дума, а собрание собственников жилья», — заявил Зотин.