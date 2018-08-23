Кто будет платить за подсветку домов к 300-летию Перми? Отвечает администрация города

Posted 23 августа 2018, 12:08
Published 23 августа 2018, 12:08
Modified 2 марта 2023, 14:06
Updated 2 марта 2023, 14:06
Мэрия Перми предложила обязать всех собственников и управляющие организации домов, находящихся на центральных улицах города, установить архитектурно-художественную подсветку. 22 августа комитет по городскому хозяйству Пермской городской думы поддержал инициативу администрации.
Предложение властей уже вызвало негативную реакцию со стороны жителей. «Нас если заставят или через управляющую [компанию] будут вычитать деньги — мы подаем в суд на администрацию города», — рассказал Properm.ru главный по дому на ул. Рабоче-Крестьянская, 26. Также против инициативы властей высказался председатель правления Ассоциации ТСЖ «Пермский стандарт» Александр Зотин. По его мнению, у чиновников и депутатов нет полномочий принимать такое решение: «Это право собственников, а не их обязанность. И решает это не Самойлов и дума, а собрание собственников жилья», — заявил Зотин.
В пресс-службе администрации Перми журналисту Properm.ru сообщили, что платить за освещение собственникам домов не придется — работы будут проводиться за счет городского бюджета, а не из средств собственников. «Эти работы планируется провести к 300-летию города, так что в бюджете необходимая сумма будет учтена», — уточнили в мэрии.