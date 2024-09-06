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Куда идти, если нет горячей воды и как сделать перерасчет? Инструкция для пермяка

Этим летом пермяки особенно активно жалуются на отключения горячей воды. В редакцию Properm.ru за неделю поступили десятки обращений — в некоторых домах горячего водоснабжения нет более трех или даже четырех недель.