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2024
Спецпроект
Как быстрее адаптировать первоклассника к школе? Подсказки и рекомендации психолога
Смена обстановки, появление домашних заданий, новый коллектив — эти и другие факторы приносят стресс в жизнь первоклассников и их родителей. Как облегчить период адаптации ребенка? Рассказывает клинический психолог Ирина Попонина, консультирующий в когнитивно-поведенческом подходе.
Спецпроект
Куда идти, если нет горячей воды и как сделать перерасчет? Инструкция для пермяка
Этим летом пермяки особенно активно жалуются на отключения горячей воды. В редакцию Properm.ru за неделю поступили десятки обращений — в некоторых домах горячего водоснабжения нет более трех или даже четырех недель.
2023
Эксперты рассказали, как выбрать мандарины к новогоднему столу
11 декабря 2023, 05:33
Спецпроект
На мою машину упало дерево. Что делать, чтобы получить компенсацию ущерба?
В Прикамье третий день подряд бушует сильный ветер, который роняет деревья на автомобили, тротуары и трамвайные пути.
Спецпроект
Пермские поисковики рассказали, как не заблудиться в лесу
Сезон «тихой охоты» за грибами продолжается. Поисковики дали рекомендации, как свести вероятность трагической случайности к минимуму.
2022
Спецпроект
Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Кто в Прикамье подлежит призыву
Сегодня по указу президента России Владимира Путина в стране объявлена частичная мобилизация. Пока неизвестно, сколько человек должны отправить из Пермского края, но по оценкам министра обороны РФ, всего задействовать хотят около 300 тыс. россиян. Properm.ru поговорили с адвокатом Марией Аминовой, о том, что происходит.
2020
Медведи все чаще выходят в город и к туристам. Почему? И как выжить после встречи с хищником?
Еще летом жители Пермского края начали замечать у своих домов непрошеных гостей. С наступлением осени медведи продолжают совершать вылазки к горожанам и путешественникам. Оказывается, у зверей есть несколько причин приходить к домам и палаткам.
10 сентября 2020, 10:58
2019
Почему на Компросе не высадили молодые липы вместо срубленных? Отвечает мэрия Перми
В сентябре чиновники обещали, что деревья будут высажены в рамках осенней озеленительной кампании.
7 декабря 2019, 14:13
Спецпроект
Губернатор проиграл в Верховном суде дело о штрафах для НТО. Что это значит? И что теперь будет?
30 октября Верховный суд Российской Федерации оставил в силе решение Пермского краевого суда об отмене штрафов для предпринимателей и ТСЖ за размещение НТО на частной территории. Общественники уже успели отпраздновать победу, но по факту это победа в сражении, не в войне. Временно лишившись ядовитых зубов, НТО и ТСЖ власти будут «душить» другими способами, нежно и крепко сжимая регулирующие объятия. А новые зубы, возможно вырастут уже через месяц.
2018
Спецпроект
Что будет с уволенными работниками «Ремпутьмаша»? Отвечает руководство завода и правительство Прикамья
Сотрудникам предприятия обещают помочь в трудоустройстве.
Спецпроект
Почему никто не пришел на пикет? Отвечают администрация и организатор мероприятия
Мероприятие на 350 человек, которое планировалось провести сегодня, 19 августа, на эспланаде не состоялось из-за свадьбы друга организатора пикета. В администрации города нам рассказали, что об отмене молодой человек уведомил их еще вчера. Однако еще сегодня утром сотрудники правоохранительных органов ждали проведения мероприятия.
Спецпроект
«Врачи в Прикамье зарабатывают 59 тысяч рублей». Что здесь не так?
Зарплата врачей в январе совершила небывалый скачок, увеличившись разом на 14 тыс. рублей. Минздрав рапортует о выполнении майских указов президента.

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