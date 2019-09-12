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Posted 12 сентября 2019, 08:41

Published 12 сентября 2019, 08:41

Modified 24 декабря, 18:37

Updated 24 декабря, 18:37

Из-за ремонта Пермский аэропорт перенесет часть рейсов

Из-за ремонта Пермский аэропорт перенесет часть рейсов

12 сентября 2019, 08:41
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Аэропорт
Об изменениях пассажирам должны сообщить авиакомпании.

Пермский аэропорт вводит ограничения для приема и обслуживания воздушных судов. Изменения в расписании могут произойти с 17 по 24 сентября, за исключением 18 и 21 сентября. Переносы рейсов связаны со строительными работами на участке, где рулёжная дорожка пересекается со взлетно-посадочной полосой.

Как сообщает пресс-служба аэропорта, органичения не означают, что рейсы выполняться не будут, они могут быть перенесены на другое время. Об изменениях времени вылета пассажирам должны сообщить авиакомпании.

Реконструкция аэровокзального комплекса аэропорта стартовала в апреле 2018 года. Стоимость работ составляет 5,5 млрд рублей, в том числе 413 млн из краевого бюджета. 10 июля на совещании по развитию аэродромного комплекса Большое Савино было объявлено, что реконструкция отстает от графика на полтора месяца.

#Общество#Аэропорт#Большое савино#Аэропорт пермь
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