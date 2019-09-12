Из-за ремонта Пермский аэропорт перенесет часть рейсов

Posted 12 сентября 2019, 08:41
Published 12 сентября 2019, 08:41
Modified 24 декабря, 18:37
Updated 24 декабря, 18:37
Пермский аэропорт вводит ограничения для приема и обслуживания воздушных судов. Изменения в расписании могут произойти с 17 по 24 сентября, за исключением 18 и 21 сентября. Переносы рейсов связаны со строительными работами на участке, где рулёжная дорожка пересекается со взлетно-посадочной полосой.
Как сообщает пресс-служба аэропорта, органичения не означают, что рейсы выполняться не будут, они могут быть перенесены на другое время. Об изменениях времени вылета пассажирам должны сообщить авиакомпании.
Реконструкция аэровокзального комплекса аэропорта стартовала в апреле 2018 года. Стоимость работ составляет 5,5 млрд рублей, в том числе 413 млн из краевого бюджета. 10 июля на совещании по развитию аэродромного комплекса Большое Савино было объявлено, что реконструкция отстает от графика на полтора месяца.