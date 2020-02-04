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Posted 4 февраля 2020, 07:45

Published 4 февраля 2020, 07:45

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

Реставрацией особняка купца Грибушина займется подрядчик администрации губернатора

Реставрацией особняка купца Грибушина займется подрядчик администрации губернатора

4 февраля 2020, 07:45
Ольга Седурина
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Госзакупки
В УроРАН предпочли подрядчика, предложившего более высокую стоимость работ и не связанного с политическими конфликтами.

Уральское отделение Российской академии наук определилось с подрядчиком реставрации фасадов объекта культурного наследия регионального значения «Дом купца Грибушина с оградой и воротами». Контракт на проведение работ будет заключен с пермским ООО «Пермстроймет+». Протокол проведения конкурса с ограниченным участием размещен в единой системе госзакупок.

В аукционе приняли участие три компании. Заявка ООО «Самотрес-М» из Самары, заявка была отклонена. При начальной максимальной цене контракта в 16 млн 999 тыс. рублей один из участников — «Пермсстрйомет+» предложил выполнить работы за 15 млн 299 тыс. рублей, а ООО «Росмаш» — 10 млн 190 тыс. рублей. Однако, члены комиссии выбрали подрядчика, предложившего большую цену контракта, отдав предпочтения качественным показателям в заявках.

Оба участника торгов — подрядчики в проведении ремонтных работ регионального «Управления по эксплуатации административных зданий», входящего в структуру администрации губернатора Пермского края. ООО «Пермсстрйомет+» за все время существования заключил 31 госконтракт на проведение различных ремонтных работ и экспертиз в здании администрации. У ООО «Росмаш» с управлением заключено 64 госконтракта. Кроме того, компания «Росмаш» стала известна в перми в 2019 году в связи с конфликтом после ремонта второго этажа администрации губернатора.

Фасад особняка в 2020 году будет отреставрирован впервые с начала этого тысячелетия. В 2009 году здесь начиналась реконструкция фасада здания, но завершена не была. Косметический ремонт проводился в 2014 году. В ходе работ будет приведена в порядок лепнина на фасаде особняка купца Грибушина, проведена гидроизоляция фундаментов.

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия вынесла предписание о необходимости реставрации исторических зданий в 2019 году. После этого ООО «Пермстроймет+» провело экспертизу фасадов зданий, где говорится о признании их аварийными. В заключении указывается, что разрушение фасадов происходит из-за неорганизованного водоотвода с крыши зданий, отсутствия вертикальной гидроизоляции цоколя. Разрушение фасада и уникального заборчика вокруг сквера также связывается с пермским климатом — сезонное замораживание и оттаивание воды под слоем штукатурки приводит к растрескиванию, отслоению и шелушению фасадной краски.

Памятник культурного наследия Дом купца Грибушина был построен по проекту архитектора Александра Турчевича в 1902 года для Зинаиды Кашперовой, жены коллежского секретаря. В 1904 году дом был приобретен А.И. Грибушиной, наследницей и управляющей торгового дома «М.И. Грибушина наследники» (оптовая торговля чаем на крупнейших ярмарках России) у представителей торгового дома «А.Ф. Поклевский-Козелл и сыновья» и заново отделан в стиле эклектики с использованием приемов классицизма, барокко и модерна.

С 1922 года была открыта детская больница, просуществовавшая в доме до передачи его в 1988 году Пермскому научному центру УрО РАН. В настоящее время здесь располагается Пермский научный центр УрО РАН. В 1987—1995 годах дом был отреставрирован, но, из-за нехватки средств у ПНЦ, фасад здания был лишь покрашен, причём краской, полученной в качестве благотворительной помощи. Поэтому к 2008 году здание имело ядовито-синий цвет.

#Мнения#Общество#Госзакупки
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