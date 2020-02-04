Реставрацией особняка купца Грибушина займется подрядчик администрации губернатора

Оба участника торгов — подрядчики в проведении ремонтных работ регионального «Управления по эксплуатации административных зданий», входящего в структуру администрации губернатора Пермского края. ООО «Пермсстрйомет+» за все время существования заключил 31 госконтракт на проведение различных ремонтных работ и экспертиз в здании администрации. У ООО «Росмаш» с управлением заключено 64 госконтракта. Кроме того, компания «Росмаш» стала известна в перми в 2019 году в связи с конфликтом после ремонта второго этажа администрации губернатора.