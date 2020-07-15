«Не было массовых нарушений на „антиковидных закупках“. Интервью с и. о. министра Алексеем Зарубиным

— Моя деятельность осуществлялась на основании доверенности, выданной руководством учреждения. Доверенность является достаточным правовым основанием для осуществления мною деятельности от имени данного учреждения.

Если мы говорим не о правовой, а о сутевой стороне вопроса, все просто: нужно было в очень короткие сроки проделать огромный объем работ, поэтому все силы были мобилизованы. Потребность медицинских учреждений края была огромная. Мы как орган, специализирующийся на госзакупках, подключились. Кроме этого, было издано распоряжение председателя правительства Пермского края, где министерству с 29 марта поручено осуществлять эти закупки — «до особого указания». Речь шла о том, что не хватало рук. Мы находились далеко не в штатной ситуации.

— Пока распоряжение в силе? Ничего не изменилось?

— Все действует, потому что ситуация непростая, хотя и приобрела системно-плановый характер с точки зрения закупочного процесса.

— Эксперты говорят, что заказчики часто не указывают точный адрес поставки, не прописывают сроков поставки товаров и услуг, что является нарушением. Так ли это?

— Нет, не так. Местом исполнения обязательств может быть не только указание на конкретный адрес, но и указание на географические границы места, например «город Пермь» с указанием на то, что конкретный адрес поставки будет определен по согласованию между заказчиком и поставщиком.

Например, контракт с «Сорбентом» от 27 апреля на сумму 91,6 млн рублей: поставка средств индивидуальной защиты. Контракт полностью исполнен. Указывалось место поставки «город Пермь» для большей гибкости, потому что в момент заключения договора не было достоверно известно, в какие именно места должен быть отгружен товар. Это ни в коем случае не нарушает законодательство, ничему не противоречит.