Урбанист Андрей Елбаев: «Важно делать благоустройство там, где это нужно людям, а не удобно власти»

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Сегодня Пермь переживает бум благоустройства. Город получает миллиарды от федеральных и краевых властей по разным госпрограммам, чтобы подготовиться к 300-летию. На эти деньги строятся новые дороги, реконструируются улицы, расселяется аварийное жилье, ремонтируются дворы и создаются новые общественные пространства. Параллельно этому территории города, центральные и отдаленные, застраиваются новым жильем. В какую сторону двигаться Перми сейчас, чтобы к 2023 году, она стала действительно комфортной для своих жителей? Журналист Properm.ru поговорил о трендах развития современных городов с урбанистом-архитектором и преподавателем Высшей школы урбанистики Андреем Елбаевым.

— Долгое время вопросы благоустройства городов и их внешнего облика не были первоочередными для России. Почему сейчас этому уделяется столько внимания, как со стороны граждан, так и со стороны федеральной власти? — Раньше наши города были промышленными, градообразующими предприятиями были заводы, для Перми это тоже актуально. Сейчас же все мы переходим в постиндустриальную эпоху, когда основной драйвер экономического роста — не сектор производства, а сектор услуг. Такие города начинают сильно конкурировать за людей, ведь сегодня, для человека становится важным не только наличие хороших рабочих мест, но и определенное качество самого города: образование, медицина, городская среда. Поэтому во всем мире города активно улучшают качество среды, делают ее максимально удобной и привлекательной для талантливых и молодых специалистов. Идет жесткая борьба за человеческий капитал. Яркий пример — Казань. Когда скейтбординг стал олимпийским видом спорта, они построили самый крутой и большой в России скейт-парк. Теперь профессиональные скейтеры из Москвы переезжают туда жить. — Если оценивать проекты пермских девелоперов, то прослеживается логика, что жилые комплексы с парковками во дворе — эконом-сегмент, а с двором без машин — для более состоятельных людей. Так все-таки двор без машин, это хорошо или плохо? Стоит ли оценивать эти концепции с точки зрения класса жилья. — Я первый раз слышу, что есть разница дворов с машинами и без них с точки зрения элитарности. Очевидно, что люди с более высоким достатком могут себе позволить подземные парковки. По идее в жилье эконом-класса парковок просто не должно быть. За исключением мест для инвалидов, парковочные места не должны быть социальной гарантией, в отличие от удобного и предсказуемого общественного транспорта. Если мы представим город, где будет достаточно парковок для всех желающих, это будет очень некомфортный город. Личный автомобиль в городских условиях — роскошь. Другое дело, что они (парковочные места — Properm.ru) у нас во многих городах регулируются в нормативных документах. Где-то прописано, что парковочные места в определенном количестве должны быть в шаговой доступности, а где-то — на придомовой территории. В результате эта «нормативка» приводит к тому, что во дворах у нас практически ничего нет. Мы должны перестать требовать регулировать парковочные места, вместо этого следует жестко нормировать обеспеченность территории общественным транспортом. Но если рассматривать эти две концепции дальше, то нужно помнить, что улица — базовое общественное пространство, а двор — частное. Поэтому, с точки зрения жителя города, странно отдавать часть нашей общей территории под парковку жителей конкретного дома, если они не могут позволить себе подземную. Но со временем мы придем к тому, что уровень автомобилизации начнет падать, как это уже происходит в Москве, и улицы постепенно начнут освобождаться. — Сегодня из-за ипотечных программ с господдержкой и низким порогом входа — от 10%, жилье в новостройках стало гораздо доступнее. Как не ошибиться, выбирая для себя квартиру в еще строящемся доме? — Для меня, как урбаниста важен не только сам дом, но и среда вокруг. Поэтому в первую очередь нужно смотреть на район, а потом оценивать проект — съездить и посмотреть уже построенные этим девелопером дома. Разумеется, комфортнее будет рассматривать территории ближе к центру города, потому что они уже застроены, там сформировалась городская жизнь и есть необходимая инфраструктура. Покупать квартиру в поле — кот в мешке. С территориями на окраинах больше непредсказуемости, чем с теми, что уже как-то развиты. Вам могут нарисовать красивый план, где пообещают протянуть трамвайную ветку, но когда? Показательный пример — Академический под Екатеринбургом. Дома строятся и строятся, а трамвая все нет и нет. Поэтому люди вынуждены выбираться оттуда на машинах и стоять в пробках. — Уплотнение городов, реновация старых территорий — приоритет в развитии современных городов. Но когда застройщик возводит на месте старого жилья современный дом, как правило, он делает его значительно выше. В результате количество жителей в районе растет, а школ, парков, больницы детских садов уже для всех не хватает. Кто должен брать на себя обязательства по «социалке»? — Это обязанность города, не девелопера. Но в мире нашей системы налогов, когда у города часто денег нет, власти пытаются «повесить» эту обязанность на застройщиков. Однако далеко не все компании могут себе это позволить. — В Перми власти разработали механизм, когда девелоперу идут на встречу взамен на строительство социальной инфраструктуры. Например, продлевают договор аренды участка или изменяют максимальную плотность и высотность застройки. Как оцените такое решение властей? — Это очень прогрессивное решение. Не знаю, насколько эффективно этот механизм у вас работает, но мне стало интересно посмотреть, как это сформулировано. Первый раз услышал, что где-то такое реализовано. То, о чем вы говорите, встречается в североамериканской градостроительной практике. Там есть такая история, которая называется «Право на воздух». Это похожий механизм, но немножко по-другому работает. Например, если у вас здание трехэтажное, а оно стоит в той зоне, где можно строить дома не выше 25 этажей, то вы можете продать свои потенциальные этажи владельцу соседнего участка. Таким образом у него появится возможность надстроить сверху еще 22 этажа. Также власти некоторых американских городов дают возможность построить несколько этажей сверх установленных ограничений, если вы сделаете на своем собственном участке благоустроенную площадь для города. — Но за это ведь придется платить тем, кто покупает квадратные метры? — Все зависит от экономики проекта. В теории, такие соглашения позволяют девелоперу повысить прибыльность за счёт большего объема строительства и часть прибыли потратить на социальную инфраструктуру, сохранив стоимость квадратного метра без изменений. Вопрос в том, какая среда получается в результате реализации такого подхода? Есть серьёзный риск, что реальной платой за социальную инфраструктуру будет проживание в домах-муравейниках с очень большим количеством квартир. — Последние три года в Перми «бурлит» благоустройство. Город активно готовится к 300-летию и под эти цели федеральные власти выделяют большие деньги. В качестве примера благоустройства чиновники часто берут Москву, которая начала «хорошеть» значительно раньше. Что местным управленцам изучить в опыте столицы, чтобы не повторять ошибок? — Наша системная проблема — спешка. Многие проекты делались и делаются, чтобы успеть к какому-то событию. Яркий пример спешки в благоустройстве — парк «Зарядье». Его сдали очень «сырым». По деталям там было видно насколько все плохо сделано. Сейчас в Москве тоже все активно ремонтируют ко дню города. Мобилизоваться, поставить себе дедлайн и успеть сдать проект к какой-то дате — это нормально. Но мне кажется, что при этом важно сделать все качественно, даже если будут отставания на месяц или полтора. Не нужно сдавать полуфабрикат. Делать ошибки — тоже нормально. Все их допускают. Вы не можете всего предусмотреть. Обязательно люди будут ходить не там, где вы хотели и вытопчут газон или что-нибудь сломают. Это важно понимать и на следующий год прийти и доделать. Еще один момент — правильное содержание благоустройства, которое сделали. В Москве есть Крымская набережная. Когда ее сдали, она была классная. Там были красивые кустарники и сложное озеленение, но через 3–4 года одни растения задавили другие, потому что за ними неправильно ухаживали. Хотя казалось, это же парк Горького, довольно успешный парк, у которого все неплохо. Но даже они не смогли нормально содержать такое озеленение. Также важно правильно выбрать объекты благоустройства. Часто силы тратятся не на то, что даст максимальный эффект. Например, в Москве много благоустроено пространств, окруженных со всех сторон дорогами. Там шумно, некомфортно. В итоге денег потратили много: гранит, лавочки классные стоят, а людей нет. Чтобы такого не происходило, и деньги не тратились впустую, важно работать с людьми и делать благоустройство там, где это нужно им, а не удобно власти. Мнение пермского урбаниста о ситуации в городе: Перми не хватает открытости и независимой оценки принимаемых решений. Интервью с профессором-урбанистом — Комфортная среда — всегда дорого? Можно сделать хорошее благоустройство и не тратить на это сотни миллионов? — Есть такое понятие, как тактический урбанизм. Его смысл в том, что с помощью краски и недорогих мафов (малых архитектурных форм — Properm.ru) мы быстро и дешево реорганизуем пространство и оно уже иначе работает. Также не нужно забывать про смету. Если вы все будете закатывать гранитом и мрамором, это один ценник, если асфальтом, другой. При этом асфальт может быть таким же комфортным и классным, как и брусчатка. Финляндия меня в этом смысле поражает. Если будете в Хельсинки, обратите внимание, как у них работает асфальт: как они просто продавливают в нем желобок, как делается отмостка, а иногда асфальт используется даже как бордюр. Сердито, но при это все комфортно: коляске удобно съезжать и заезжать, все работает, как надо. — Расселение аварийного жилья и повторное освоение этой территорий — еще один важный момент в развитии города. Особенно это актуально для Пермского края и Перми. О чем важно задуматься сейчас, когда средства на расселение и снос старых домов выделяются, чтобы не навредить городу на десятилетия вперед? — Если говорить о расселении такого жилья, то лучше брать целый район, а не заниматься точечным сносом. Тогда эффект будет значительней. Когда вы что-то преобразуете, ваш новый объект должен делать район лучше, а не хуже. Вы должны создавать ценность для домов вокруг. Как только все это поймут, то и отношение местных жителей к изменениям будут лучше, потому что сейчас любая новая стройка очень агрессивно воспринимается всеми сообществами. Еще одно решение — переселять людей из аварийных домов с окраин ближе к центру, а не в поля, чтобы повышать компактность города и меньше людей сажать за руль автомобиля. Сейчас в городах России часто происходит наоборот — людей выселяют из центра на окраины. Вообще Пермь очень передовой город с точки зрения стратегического планирования. У вас был разработан хороший мастер-план. Он актуален и сейчас. Многие города в России мы примерно по такому же вектору предлагаем развивать. Они должны становиться более компактными, более пешеходными, менее зависимыми от личного автомобиля, лучше обеспеченными общественным транспортом. — Каким должен быть современный город? — Мы слишком отстаем по многим вещам. Когда приезжаешь в город, хочешь классное что-то предложить, а там нет бюджета, нормального покрытия на дорогах, безбарьерной среды и инженерной инфраструктурой не обеспечена половина города. Поэтому в первую очередь нужно решить эти проблемы. Но если рассуждать об успешном городе, то в нем должно быть лучше, чем за городом. Многие часто говорят: «Я хочу жить в частном доме, потому что город — это шум, гам, агрессия». По идее в городе должно быть комфортнее, потому что среда контролируемая в большей степени, более насыщенная. Город должен отвечать максимальному количеству запросов разных его жителей. Это всегда какой-то конфликт и какой-то компромисс. Чем более удобным город может быть для большего количества людей, тем он лучше, прогрессивней, развитей.