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Градостроительство

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Спецпроект
Власти Прикамья создают «строительный домен»
Правительство Пермского края собирается забрать львиную долю градостроительных полномочий у трех территорий Прикамья — Пермского, Краснокамского и Добрянского округов. Законопроект об этом внесен в Законодательное собрание региона, и будет рассмотрен на пленарке парламента Прикамья в конце октября.
В Перми ввели новые правила маскировки кондиционеров на фасадах зданий
24 сентября, 11:21
Пермские чиновники начали судиться из-за кондиционеров на домах в центре города
Первый иск рассмотрят уже в конце июля.
17 июля, 07:20
Две подведомственные организации Минимущества Прикамья объединились
4 июня, 04:52
В Большом зале филармонии Перми восстановят витражное остекление
26 апреля, 12:21
Спецпроект
Сколько детских садов, школ и бассейнов должно быть в вашем микрорайоне? Объясняем
«Это журналистская удача», — сказал градозащитник Денис Галицкий, когда на запрос Properm.ru о нормативах обеспеченности жителей школами, садиками и парковками всё же пришел ответ мэрии. Этих данных даже по суду не могли добиться правозащитники. Подробности в лонгриде Татьяны Зыряновой.
Пермский памятник «Дом Купчихи Барановой» передали под контроль краевого ГУФСИНа
16 апреля, 05:27
«Градостроительная ошибка!» Архитекторы Перми требуют изменить проект ЖК на Попова
Архитекторы высказали серьезные претензии к проекту будущего жилого комплекса на углу улиц Попова и Пушкина, в центре Перми, напротив Центрального рынка. Журналист Properm.ru Татьяна Зырянова разбиралась в ситуации.
26 марта, 06:14
Спецпроект
«На Парковом нет спорта!» В Перми землю под спорткомплекс отдали застройщикам
Жители Паркового в Перми требуют достойный спорткомплекс и другие объекты социальной инфраструктуры. Власти не построили обещанный ФОК с бассейнами, вместо них застройщики получили землю, а жители — очередные обещания. Жители считают, что район развивается нелогично.
Ижевский девелопер планирует застроить территорию рынка на Крохалева в Перми
31 января, 12:07
Начальником департамента ЖКХ Перми станет чиновник из Орджоникидзевского района
16 января, 09:39
2023
Итоги 2023. В этом году в Прикамье строители работали на юбилей и уезжали на СВО
26 декабря 2023, 04:00
Решение о передаче градостроительных функций от Перми краю примут уже в ноябре
Изменения вступят в силу с начала 2024 года.
10 ноября 2023, 10:10
Власти создают комиссию по согласованию внешнего вида новостроек в Перми
16 августа 2023, 07:43
2022
Стал доступен обновлённый снимок Перми из космоса
Посмотреть на него можно на публичном портале ИСОГД.
7 сентября 2022, 12:03
Новый генеральный. Какой будет Пермь через 20 лет по замыслу чиновников
Слушания по новому генплану города прошли достаточно мирно, но под знаком высокой готовности властей к конфликту
12 августа 2022, 09:00
Спецпроект
«Это же настоящее уплотнение». Жители высказались против «свечки» от ПМД возле «Сада соловьев»
Количество противников строительства дома между Садом соловьев и ул. Пушкарской увеличилось. На публичных слушаниях выяснилось, что к экологам присоединились жители соседних домов. И если на вопросы экологов компания ПМД частично нашла ответы, то на претензии соседних ТСЖ у застройщика не нашлось лучшего, кроме неубедительного «мы действуем в соответствии с нормативами». И экологи, и представители ТСЖ однозначно просили занести свою позицию в протокол.
Спецпроект
Власти Прикамья отдают десятки важных объектов в концессию и ГЧП. Эти механизмы вообще работают?
Термин «государственно-частное партнерство» стал общеупотребимым и едва ли не главным в той части экономической политики Прикамья, которая касается строительства и управления инфраструктурой. Региональные власти признают, что для масштабного строительства объектов социальной инфраструктуры у края недостаточно собственных ресурсов. Выход видят в привлечении не только федеральных средств, но и частных.
В Перми планируют достроить две гостиницы, несмотря на санкции
Строительство гостиницы Radisson приостановили, так как планируют заменить итальянские лифты в здании.
26 апреля 2022, 10:13
Спецпроект
Строить молча. Власти Прикамья уменьшают участие жителей в вопросах строительства?
Краевое правительство изменяет регламенты обсуждения с жителями любых проектов застройки Перми. Всё делается со ссылками на федеральное законодательство и антисанкционную политику. В итоге участие пермяков может стать формальным.

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