Градостроительство

Спецпроект

«Это же настоящее уплотнение». Жители высказались против «свечки» от ПМД возле «Сада соловьев»

Количество противников строительства дома между Садом соловьев и ул. Пушкарской увеличилось. На публичных слушаниях выяснилось, что к экологам присоединились жители соседних домов. И если на вопросы экологов компания ПМД частично нашла ответы, то на претензии соседних ТСЖ у застройщика не нашлось лучшего, кроме неубедительного «мы действуем в соответствии с нормативами». И экологи, и представители ТСЖ однозначно просили занести свою позицию в протокол.