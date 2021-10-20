Путин объявил в России коронавирусные каникулы. Почему в Пермском крае они могут затянуться?

Posted 20 октября 2021, 12:43
Published 20 октября 2021, 12:43
Modified 24 декабря, 18:41
Updated 24 декабря, 18:41
Ситуация с иммунизацией, отсутствием внятных мер по ее пропаганде и антиваксерская кампания привела к тому, что люди покупают поддельные сертификаты — в Прикамье правоохранительные органы насчитывают десятки выявленных случаев. В столичном регионе, по словам руководителя Минздрава Мурашко, выявлено более тысячи фиктивных справок о пройденной вакцинации.
Еще одна причина, которую называют эксперты — отсутствие должного контроля за масочным режимом и санитарной дистанцией. «Люди перестали боятся, никто не отменяет масштабные дни рождения и похороны, не отменяет концерты. В магазинах и театрах, в транспорте маски надевают номинально, на подбородке. На работу люди стали ходить уже и с симптомами ОРВИ», — перечисляет Наумова.
19 октября в СМИ появилась информация о проблемах с поставкой кислорода в больницы региона. В пресс-службе Минздрава Пермского края на запрос Properm.ru ответили, что все пациенты обеспечены кислородом, однако зафиксирована разовая проблема в ГБУЗ ПК «ГБ №6». Баллоны с кислородом своевременно привезли в пермскую больницу. Министерство утверждает, что сейчас ни в одном медучреждении региона нет дефицита кислорода.
Значительную часть поставок в специализированные отделения для лечения COVID-19 обеспечивает ООО «Криогаз-Пермь». В федеральных СМИ руководитель компании Сергей Фукалов объяснял перебои с поставками резко выросшим объемом потребляемого медучреждениями кислорода.
Официально ситуацию никто не комментирует, однако опрошенные Properm.ru руководители медучреждений подтвердили, что запланированные объемы поставок на сегодня уже превышены. «Контракты заключены на год, но придется объявлять новые закупки. Если раньше мы заполняли резервуары один раз в сутки, то сейчас поставщик привозит кислород два-три раза в день», — сообщил на условиях анонимности один из начмедов больниц.
Для экономии кислорода медики начали вводить ставки специальных медсестер, следящих за его расходованием. «Раньше все было на контроле у самих пациентов, а кислород — один из основных методов лечения. При анализе расходования мы увидели, что больные могут снять маску и не остановить подачу. Кислород уходит в воздух, а он на вес золота. После закрепления ответственности за медработниками объемы сократились примерно на треть», — поясняет главный врач другой больницы.
Опрошенные медики подтверждают данные минздрава о том, что сейчас перебоев с поставками кислорода нет. Однако они рассказывают, что в они были сентябре при росте потребности в кислороде. По неподтвержденным данным сейчас правоохранительные органы проводят проверки соблюдения условий поставок кислорода. Официально подтвердить эти данные не удалось.
Самая большая проблема — усталость и выгорание медицинских работников, занимающихся лечением пациентов с коронавирусом. «Врачи и медсестры болеют так же, как обычные люди. Одновременно может болеть коронавирусной инфекцией до трети от числа медперсонала», — поделился с журналистом Properm.ru один из собеседников в здравоохранении.
Однако, как говорят главные врачи, нехватки кадров в «ковидных отделениях» нет. Благодаря повышенным коэффициентам подразделения для лечения коронавирусной инфекции практически полностью укомплектованы медработниками. «Однако, есть проблема в санитарках и не медицинском персонале, который выплаты не получает», — говорят опрошенные представители отрасли здравоохранения.
С 25 октября на территории Пермского края введены дополнительные меры борьбы с COVID-19. Расширен перечень общественных мест, в которых будут действовать фильтры безопасности в виде системы QR-кодов. Посещать их смогут только иммунизированные жители. Не иммунизированные жители в возрасте 65 лет и старше вновь должны соблюдать режим строгой самоизоляции по месту проживания (пребывания).
Фильтры безопасности в виде системы QR-кодов также вводятся для организаций сферы торговли. Продажа товаров и оказание услуг будут осуществляться только иммунизированным посетителям. Это требование распространяется и на организации, расположенные в офисных и торговых центрах и комплексах, торгово-развлекательных центрах и комплексах, объектах розничной торговли непродовольственными товарами с площадью торговых залов свыше 400 кв. метров (за исключением организаций, ведущих торговлю продовольственными товарами).