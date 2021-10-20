Путин объявил в России коронавирусные каникулы. Почему в Пермском крае они могут затянуться?

Для экономии кислорода медики начали вводить ставки специальных медсестер, следящих за его расходованием. «Раньше все было на контроле у самих пациентов, а кислород — один из основных методов лечения. При анализе расходования мы увидели, что больные могут снять маску и не остановить подачу. Кислород уходит в воздух, а он на вес золота. После закрепления ответственности за медработниками объемы сократились примерно на треть», — поясняет главный врач другой больницы.