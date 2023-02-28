Мэрия Перми сможет увеличивать стоимость проезда в общественном транспорте без участия депутатов

Последний раз стоимость проезда в общественном транспорте в Перми увеличивали в начале 2022 года с 24 до 33 рублей. Власти отмечают, что плановая индексация необходима для развития отрасли. Стоимость проезда в этом году могут поднять с 33 до 35 рублей, заявляли городские власти.