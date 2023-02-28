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Posted 28 февраля 2023, 08:01

Published 28 февраля 2023, 08:01

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

Мэрия Перми сможет увеличивать стоимость проезда в общественном транспорте без участия депутатов

Мэрия Перми сможет увеличивать стоимость проезда в общественном транспорте без участия депутатов

28 февраля 2023, 08:01
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Пермская езда
Раньше мэрия не могла повысить стоимость проезда без одобрения депутатов.

Депутаты Пермской городской Думы передали мэрии Перми полномочия по утверждению методики формирования тарифа на проезд в общественном транспорте. Кроме того, теперь администрация сможет сама увеличивать стоимость проезда в автобусах и трамваях, раньше решение принимали депутаты. За изменения проголосовали 25 депутатов, против — семь.

Проект внес на рассмотрение депутатов глава горда Алексей Дёмкин. В пресс-службе мэрии уточняли, что власти смогут сами индексировать тариф — вопрос перейдет из политических в разряд хозяйственных.

При этом мэрия Перми должна будет уведомлять депутатов не позднее, чем за 30 дней до принятия решения об установлении новых тарифов.

Последний раз стоимость проезда в общественном транспорте в Перми увеличивали в начале 2022 года с 24 до 33 рублей. Власти отмечают, что плановая индексация необходима для развития отрасли. Стоимость проезда в этом году могут поднять с 33 до 35 рублей, заявляли городские власти.

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#Общество#Пермская езда
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