Дома останемся! Родители Перми в шоке от цен на путевки в детские лагеря. Какая помощь возможна?

Сертификат даёт право на частичную оплату путёвки в лагерь, находящийся на территории Пермского края (список лагерей на сайте министерства социального развития или на сайте «Пермские каникулы»). Не все лагеря есть в реестре, то есть не на все распространяется действие сертификатов и компенсаций.