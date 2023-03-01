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Posted 1 марта 2023, 09:00

Published 1 марта 2023, 09:00

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

Пермяки возмущены взлетевшими ценами на путевки в детские лагеря

Дома останемся! Родители Перми в шоке от цен на путевки в детские лагеря. Какая помощь возможна?

1 марта 2023, 09:00
Фото: 1MediaInvest.

Пермяки возмущены взлетевшими ценами на путевки в детские лагеря

Сюжет
Касается каждого
В прошлые годы государство помогало родителям с приобретением путевок в детские лагеря: сертификаты, компенсации, кэшбек. В 2023 году кэшбека не будет, да и с суммами сертификатов и компенсаций всё не так просто.

Спойлер: обычная пермская семья (без всяких льготных статусов) может рассчитывать на сертификат в размере 7,2 тыс. рублей при стоимости путевки 50 тыс. рублей. Почему так? Потому что это 30% от «расчетной стоимости путевки, утвержденной правительством Пермского края».

В реальности — одно, на бумаге — другое

Правительство Пермского края считает, что путевка стоит 24 тыс. рублей. Где они такие цены взяли, неизвестно, так как стоимость путевок в детские лагеря Пермского края варьируется нынче от 42 до 55 тыс. рублей.
Но утверждена такая вот «расчетная стоимость»:

  • загородный лагерь отдыха и оздоровления детей (21 день) — 24,2 тыс. рублей;
  • детский оздоровительный лагерь санаторного типа (24 дня) — 33,2 тыс. рублей;
  • детский специализированный (профильный) лагерь, в том числе краевой (14 дней) — 17,7 тыс. рублей;
  • детский лагерь палаточного типа (10 дней) — 9,4 тыс. рублей.

Рост расчетной стоимости путевки по сравнению с прошлым годом составил 9% — в 2022-м увеличение составляло 3,9%. Но это никак не перекрывает роста стоимости путевок.
Расчетная стоимость путевки определяет размер региональной бюджетной поддержки на отдых и оздоровление детей, именно от этой утвержденной величины и рассчитывается сумма компенсации или номинал сертификата.

Что в реальности? Лагерь «Новое поколение» (смена 18 дней) — 47 тыс. рублей, лагерь «Хилтон» (10 дней) — 45 тыс., лагерь «Сосновый бор» (21 день) — 55 тыс., «Восток 5» (21 день) — 42 тыс., «Нечайка» (21 день) — 49,6 тыс. рублей.

Поделимся общей официальной информацией от соцзащиты. Итак, в 2023 году в Перми предусмотрена бюджетная поддержка родителям на оздоровление и отдых детей 7–17 лет (включительно) в виде сертификата или компенсации.

Сертификат даёт право на частичную оплату путёвки в лагерь, находящийся на территории Пермского края (список лагерей на сайте министерства социального развития или на сайте «Пермские каникулы»). Не все лагеря есть в реестре, то есть не на все распространяется действие сертификатов и компенсаций.

Стоимость сертификата определяется из социального статуса семьи или среднемесячного дохода семьи и составляет от 30 или 100% от расчетной стоимости путевки, утвержденной правительством Пермского края (это как раз те самые «странные» 24 тыс. рублей).

Кто сколько получит?

100% (24 тыс. за 21 день) — дети из многодетных малоимущих семей, малоимущих семей, находящихся в социально опасном положении (СОП), дети-инвалиды.

80% — дети из малоимущих семей и семей, находящихся в СОП.

Остальные родители предоставляют сведения о доходах за 2022 год и, исходя из размера среднемесячного дохода на одного члена семьи, размер поддержки может составить 70 или 30% от расчетной стоимости путевки.

При превышении среднемесячного дохода на одного человека 3-кратного прожиточного минимума (39 675 рублей = 13 225 рублей*3) бюджетная поддержка не предоставляется.

Для получения сертификата необходимо выбрать лагерь и определиться с формой отдыха (загородная, санаторная или профильная смена).

Подать заявление можно до 30 октября:

  • в ближайшем филиале МФЦ;
  • на портале «Услуги и сервисы Пермского края»

К заявлению необходимо приложить копию паспорта и в случае отсутствия льготной категории — документы, подтверждающие доход семьи за 2022 год.
Сертификат предоставляется в электронном виде на указанный в заявлении адрес электронной почты. В течение 15 дней со дня получения сертификат необходимо представить в выбранный лагерь, иначе он будет аннулирован.

Также до 31 июля осуществляется прием заявлений на компенсацию части стоимости самостоятельно приобретенных путевок:

  • в загородные и санаторные лагеря на территории РФ;
  • в профильные лагеря на территории Пермского края.

Компенсация предоставляется одному из родителей, внесшему плату за путевку на ребенка 7–17 лет (включительно).

Размер компенсации рассчитывается аналогично расчету суммы сертификата. Выплата осуществляется после предоставления отчетных документов, которые подаются в течение месяца после возвращения ребенка из лагеря.

Подать заявление можно:

  • в департаменте (ул. Газеты «Звезда», 9);
  • в ближайшем МФЦ;
  • через портал «Услуги и сервисы Пермского края».

Часто бывает, что лагеря нет в реестре: некоторые не хотят связываться с бюджетными сертификатами, путевки и так раскупят. Некоторые и не лагеря вовсе, а базы отдыха, поэтому и не могут быть в реестре. На таких базах часто размещают детей-спортсменов на спортивные сборы. Кроме того, родители сообщают о дополнительных к стоимости путевок сборах «на мастер-классы», эти суммы варьируются от 3 до 5 тыс. рублей.

#Общество#Касается каждого#Детский мир#Детский лагерь#Соцзащита#Дети#Оздоровительный лагерь
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