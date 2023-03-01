Дома останемся! Родители Перми в шоке от цен на путевки в детские лагеря. Какая помощь возможна?

Posted 1 марта 2023, 09:00
Published 1 марта 2023, 09:00
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
Спойлер: обычная пермская семья (без всяких льготных статусов) может рассчитывать на сертификат в размере 7,2 тыс. рублей при стоимости путевки 50 тыс. рублей. Почему так? Потому что это 30% от «расчетной стоимости путевки, утвержденной правительством Пермского края».
Правительство Пермского края считает, что путевка стоит 24 тыс. рублей. Где они такие цены взяли, неизвестно, так как стоимость путевок в детские лагеря Пермского края варьируется нынче от 42 до 55 тыс. рублей.
Но утверждена такая вот «расчетная стоимость»:
Рост расчетной стоимости путевки по сравнению с прошлым годом составил 9% — в 2022-м увеличение составляло 3,9%. Но это никак не перекрывает роста стоимости путевок.
Расчетная стоимость путевки определяет размер региональной бюджетной поддержки на отдых и оздоровление детей, именно от этой утвержденной величины и рассчитывается сумма компенсации или номинал сертификата.
Что в реальности? Лагерь «Новое поколение» (смена 18 дней) — 47 тыс. рублей, лагерь «Хилтон» (10 дней) — 45 тыс., лагерь «Сосновый бор» (21 день) — 55 тыс., «Восток 5» (21 день) — 42 тыс., «Нечайка» (21 день) — 49,6 тыс. рублей.
Поделимся общей официальной информацией от соцзащиты. Итак, в 2023 году в Перми предусмотрена бюджетная поддержка родителям на оздоровление и отдых детей 7–17 лет (включительно) в виде сертификата или компенсации.
Сертификат даёт право на частичную оплату путёвки в лагерь, находящийся на территории Пермского края (список лагерей на сайте министерства социального развития или на сайте «Пермские каникулы»). Не все лагеря есть в реестре, то есть не на все распространяется действие сертификатов и компенсаций.
Стоимость сертификата определяется из социального статуса семьи или среднемесячного дохода семьи и составляет от 30 или 100% от расчетной стоимости путевки, утвержденной правительством Пермского края (это как раз те самые «странные» 24 тыс. рублей).
100% (24 тыс. за 21 день) — дети из многодетных малоимущих семей, малоимущих семей, находящихся в социально опасном положении (СОП), дети-инвалиды.
80% — дети из малоимущих семей и семей, находящихся в СОП.
Остальные родители предоставляют сведения о доходах за 2022 год и, исходя из размера среднемесячного дохода на одного члена семьи, размер поддержки может составить 70 или 30% от расчетной стоимости путевки.
При превышении среднемесячного дохода на одного человека 3-кратного прожиточного минимума (39 675 рублей = 13 225 рублей*3) бюджетная поддержка не предоставляется.
Для получения сертификата необходимо выбрать лагерь и определиться с формой отдыха (загородная, санаторная или профильная смена).
Подать заявление можно до 30 октября:
К заявлению необходимо приложить копию паспорта и в случае отсутствия льготной категории — документы, подтверждающие доход семьи за 2022 год.
Сертификат предоставляется в электронном виде на указанный в заявлении адрес электронной почты. В течение 15 дней со дня получения сертификат необходимо представить в выбранный лагерь, иначе он будет аннулирован.
Также до 31 июля осуществляется прием заявлений на компенсацию части стоимости самостоятельно приобретенных путевок:
Компенсация предоставляется одному из родителей, внесшему плату за путевку на ребенка 7–17 лет (включительно).
Размер компенсации рассчитывается аналогично расчету суммы сертификата. Выплата осуществляется после предоставления отчетных документов, которые подаются в течение месяца после возвращения ребенка из лагеря.
Подать заявление можно:
Часто бывает, что лагеря нет в реестре: некоторые не хотят связываться с бюджетными сертификатами, путевки и так раскупят. Некоторые и не лагеря вовсе, а базы отдыха, поэтому и не могут быть в реестре. На таких базах часто размещают детей-спортсменов на спортивные сборы. Кроме того, родители сообщают о дополнительных к стоимости путевок сборах «на мастер-классы», эти суммы варьируются от 3 до 5 тыс. рублей.