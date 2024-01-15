Национализация и ничего лишнего. Главное в арбитражных судах в 2023 году

Posted Сегодня, 08:00
Published Сегодня, 08:00
Modified Сегодня, 08:01
Updated Сегодня, 08:01
8 сентября Генпрокуратура через суд добилась признания незаконными итогов приватизации АО «Метафракс Кемикалс» (входит в «Метафракс групп»). Решение должно быть исполнено немедленно, это в своем иске требовала прокуратура, ссылаясь на то, что компания «Метафракс» — стратегическая и выполняет гособоронзаказ. Кроме того, указывалось, что акционеры уже вывели 7 млрд рублей из России, получив дивиденды, и сейчас планируется вывод на зарубежные счета такой же суммы.
После удовлетворения иска новый собственник сменил руководство компании, на место гендиректора 8 ноябре был назначен Альберт Худайбирдин. Кандидатуру руководителя выдвинуло Росимущество, сообщило тогда само предприятие.
Иск Генпрокуратуры РФ был удовлетворен в течение месяца, для принятия решения понадобилось одно заседание в основном слушании. Почти все ходатайства представителей компании отклонялись.
15 декабря Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ и отменил итоги приватизации имущества АО «Порт Пермь» с последующим переходом в иностранное владение. В иске к АО «Порт Пермь», ООО «Порт Пермь», Чарльзу Алексею Батлеру и связанным с ними фирмами Генпрокуратура просила признать недействительными сделки по передаче земельных участков и движимого имущества. Сделки заключались еще в 2014, 2015 и 2017 годах.
Ранее группа акционеров, подконтрольная Чарльзу Батлеру, контролировала более 79% акций АО. Позднее по ходатайству ФАС акции были переданы Росимуществу. АО «Порт Пермь» включили в план приватизации на 2023–2025 годы.
Сейчас в прокуратуру вернулось из Дзержинского районного суда уголовное дело о хищении имущества «Порта Пермь» на 1 млрд рублей. Суд счел, что предъявленное экс-директору предприятия Мареку Кинцлу обвинение оказалось излишне мягким. Речь идет о тех же самых активах, которые были приватизированы в прошлом десятилетии.
В этом же ряду стоят процессы, связанные с банкротством крупнейших пермских предприятий, таких как Машиностроительный завод им. Ф. Э. Дзержинского, «Мотовилихинские заводы» с дочерними предприятиями. С одной стороны, активы оборонных предприятий оказались интересны бизнесу, в том числе и для использования дорогих земельных участков на берегу Камы. С другой стороны, надзорные органы и курирующие госкорпорации всякий раз вмешивались в процесс.
В конце декабря в ЕГРЮЛ была внесена запись о том, что заключен договор продажи имущественного комплекса ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» Научно-производственному объединению «Курганприбор» за 725 млн рублей. АО НПО «Курганприбор» считается подконтрольной компанией госкорпорации «Ростех».
Предприятие из Кургана производит близкую пермскому ЗиДу продукцию: капсюльные втулки для артиллерийских выстрелов сухопутных войск и военно-морского флота; взрыватели для танковых выстрелов, сухопутной и морской артиллерии, ракетных систем залпового огня, зенитно-ракетных комплексов, управляемых и неуправляемых авиационных ракет и авиационного бомбового вооружения. Сами торги состоялись еще в начале декабря.
Ранее попытку купить имущество компании делала столичная ПСК «Спецпроектстрой». Но торги приостановили по иску Генпрокуратуры, поскольку у предприятия не было необходимых лицензий на работу с секретной документацией. Ранее сделку также пытался оспорить Минпромторг РФ.
А в ноябре 2023 года конкурсный управляющий ПАО «Мотовилихинские заводы» сообщил о заключении договора купли-продажи имущественного комплекса предприятия с единственным участником торгов — АО «Ремдизель» из Татарстана. 21 сентября компания предложила за имущество пермского завода 1,3 млрд рублей. Покупатель «Мотовилихи» также подконтролен ГК «Ростех».
Возвращение в государственное ведение незаконно исчезнувшего из имущественного комплекса Чайковской горбольницы пищеблока также укладывается в общий экономический тренд. С одним «но»: в предыдущих случаях прошлая приватизация предприятий поддавалась логике привлечения частных инвестиций в промышленность. В данном же случае вывод ряда услуг на аутсорсинг малого и среднего бизнеса фактически стал причиной для создания монополии.
Если вспомнить предысторию, то маленькая больничная столовая при пермском тубдиспансере, созданная в 2002 году, стала крупной региональной корпорацией, поставляющей лечебное питание. Процесс сопровождали традиционные «болезни» большого капитала — картельный сговор, взятки контрагентам и прочие неприятности. В 2022 году были вынесены приговоры по делу о взятках владелице компаний «Медилайн» и «Элиона» Эльфире Кузьминой, самому предприятию и главному врачу пермского онкодиспансера.
А в 2023 году завершился арбитражный процесс, по которому минимущества региона требовало признать незаконной приватизацию МУП «Оскар» вместе с больничным пищеблоком, который впоследствии был приобретен компанией «Элиона». Сейчас такой же судебный процесс начат по возвращению из управления связанного с Кузьминой ООО «Амега» помещения столовой детской больницы в Чайковском.
«Суд пришел к выводам о том, что закрепление за МУП „Оскар“ на праве хозяйственного ведения спорного имущества, передача имущества в аренду осуществлены с целью последующего отчуждения имущества ООО „Элиона“, заключенный с данным обществом договор купли-продажи имущества объекта здравоохранения является недействительным ввиду нарушения законодательного запрета, действия ответчиков являются недобросовестным поведением, направленным на изъятие недвижимого имущества у законного собственника помимо его воли», — говорится в решениях суда.
Параллельно с этим компания «Элиона» пытается взыскать с минимущества края 35,5 млн рублей упущенной прибыли. Упущенную выгоду от утраты здания пищеблока в компании оценили в 27 млн рублей, подвального помещения — в 23 млн рублей. Этот иск также оставлен без движения, здесь также истцом не приложены документы, подтверждающие направление другим лицам, участвующим в деле, копий искового заявления и приложенных к нему документов.
Генеральная прокуратура вступила в спор о законности строительства регионального онкоцентра в Перми по концессии со столичной «Клиникой инновационных исследований». В середине декабря прошлого года на рассмотрение Верховного суда РФ поступило кассационное представление ведомства на решения трех инстанций по иску о законности заключения соглашения между «Клиникой» и минэком Пермского края. Эта тяжба также укладывается в тренд максимального участия государства в любом виде процессов.
Жалоба еще не принята к рассмотрению, судя по информации в картотеке, сейчас идет процесс назначения судей.
Ранее, при обжаловании отказа Арбитражного суда Пермского в признании недействительным (ничтожным) концессионного соглашения на строительство онкоцентра в Перми и применении последствий недействительности сделки, прокуратура указывала на несоответствие выводов судов установленным по делу фактическим обстоятельствам, неправильное применение судами норм материального права. Так, надзорное ведомство указывало, что концессионер — столичная «Клиника инновационных исследований» — не сообщил при заключении соглашения с минэком Пермского края, из каких источников будет финансироваться соглашение. При этом у компании отсутствует собственный капитал. Из открытых источников «СПАРК-Интерфакс» известно, что убытки предприятия за 2022 год при уставном капитале в 10 тыс. рублей составили 16,5 млн рублей.
Прокуратура в жалобе на решение первой инстанции указывала, что реальные затраты бюджета Пермского края по концессии составят 32,3 млрд рублей с учетом инвестиционного платежа в 16,3 млрд рублей.