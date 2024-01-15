Национализация и ничего лишнего. Главное в арбитражных судах в 2023 году

Ранее, при обжаловании отказа Арбитражного суда Пермского в признании недействительным (ничтожным) концессионного соглашения на строительство онкоцентра в Перми и применении последствий недействительности сделки, прокуратура указывала на несоответствие выводов судов установленным по делу фактическим обстоятельствам, неправильное применение судами норм материального права. Так, надзорное ведомство указывало, что концессионер — столичная «Клиника инновационных исследований» — не сообщил при заключении соглашения с минэком Пермского края, из каких источников будет финансироваться соглашение. При этом у компании отсутствует собственный капитал. Из открытых источников «СПАРК-Интерфакс» известно, что убытки предприятия за 2022 год при уставном капитале в 10 тыс. рублей составили 16,5 млн рублей.