Прощание с зимой: когда пермяки отметят Масленицу в 2024 году?

Posted 7 февраля, 15:50
Published 7 февраля, 15:50
Modified Вчера, 05:42
Updated Вчера, 05:42
Масленичная неделя в 2024 году начнется с 11 марта. Сама Широкая Масленица или же Прощенное воскресенье выпадает на 17 марта. По церковным правилам масленичная неделя называется Мясопустной, потому что в эти семь дней нельзя есть мяса — они считаются подготовительными к Великому посту.
Откуда пошло название «масленица»?
Само название нас отсылает к продукту «масло». Почему масло? В этот период можно кушать все масленое, жирное, молочное. Все, кроме мяса. Как вы понимаете, перед великим постом люди готовятся к длительному голодному аскетичному периоду и надо как следует наесться жирного. Но подготовка шла не только телесная, но и духовная. Так, в последний день масленичной недели — прощеное воскресенье, или как у нас на Урале его называли целовник (целовальник), — люди троекратно целовались, когда просили друг у друга прощения. Кстати, масленичную неделю еще называли сырной неделей. От слова «сыр». Но здесь подразумевался не только наш привычный продукт, а еще и творог, и все молочное.
Традиции Масленицы
Согласно традициям, масленичная неделя заканчивалась Широкой Масленицей — сжиганием чучела и проводами зимы с гуляниями. У каждого дня был свой уникальный смысл и ритуалы. Например, в понедельник было принято ходить по гостям и выпекать первые блины, которые отдавали беднякам.
Во вторник устраивали смотрины, чтобы уже после Пасхи (во время поста по православным канонам браки не заключаются) сыграть свадьбу. В среду ходили на блины к теще. В четверг начинали отмечать Широкую Масленицу, водить хоровод и петь песни. Главная игра этого дня — взятие снежного городка. В пятницу теща приходила на блины к зятю и приводила с собой подруг. В субботу — золовкины посиделки. А уже в Прощеное воскресенье провожали зиму, готовились к Великому посту, просили прощения у близких и поминали усопших. Еду всю доедали, а что не доели, сжигали вместе с чучелом. Пепел развеивали над полями, чтобы год принес богатый урожай.
Уральские особенности
Как говорят этнографы, многие традиции из описанных выше пришли на Урал уже в советское время. Известные сейчас названия дней масленичной недели (встреча, заигрыши, разгуляй и т. д.) — это уже современные традиции. До этого в каждом районе Урала их называли по-своему. А сама Масленица называлась Соловник или Целовник, от слова «целовать». Действительно, при встрече целовались и радовались празднику. И отмечать его начинали с четверга.
Традиционным масленичным угощением на Урале был хворост, а не блины. И сжигание масленичного чучела — тоже не уральская история. Эта традиция появилась в советское время благодаря работникам домов культуры. А на Урале существовал обычай кататься с горы на соломе и после сжигать ее. У взятия снежной крепости тоже была своя специфика — крепость брали верхом, в конном строю. Так что картина Сурикова «Взятие снежного городка» вполне передает всю уральскую действительность.
В каждом селе был свой персонаж, который олицетворял праздник — Масленичный король или Масленичный дед. Полукомичный персонаж возглавлял карнавальное шествие — в сопровождении свиты катался по деревне, требовал угощение, читал свои указы. А после руководил взятием снежного городка.
Приметы на Масленицу
Безусловно, у Масленицы тоже есть свои приметы и поверья. Например, если у хозяйки получался первым блин ажурным, золотым и тонким, то жизнь у семьи будет легкая и благополучная. Если плотным и толстым — то нужно будет весь год тяжело трудиться. Но не режьте блины ножом, иначе можно навлечь на себя беду.
Если неделя до Масленицы была пасмурной или дождливой, то можно будет весной идти по грибы — урожай будет богатым. А если перед Масленицей были морозы — лето будет теплым, но без жары. Если на Масленицу на крышах будет много сосулек, то год предстоит урожайным и успешным для новых начинаний.
Что готовить на Масленицу
Помимо блинов хозяйки готовят на Масленицу еще множество разных вкусных блюд. Например, можно угостить гостей мучными изделиями (пирогами, пирожками), блюдами из рыбы, овощами и закусками, горячими супами, вареники из творога, капусты, картошки, вишни.
Что дарить на Масленицу
На Масленицу принято было дарить посуду из дерева и подставки, различные обереги, еду и небольшие сувениры. Если хотите подарить украшение, то выбирайте простые металлы или полудрагоценные камни. Если боитесь прогадать, то отдайте предпочтение сковороде для блинов или лопатке.
Где на Масленицу гуляют пермяки?
Традиционно на Масленицу в Перми проводят массовые народные гуляния: в парках и скверах, у домов культуры. В последние годы очень популярными у пермяков стали народные гуляния на Широкую масленицу на городской эспланаде. С уклоном в этнографию и традиции проходит празднование и на территории музея под открытым небом «Хохловка». Там же можно увидеть реконструированные обряды и традиции, поучаствовать в взятии снежного городка и, конечно, поесть блинов.