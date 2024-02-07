Прощание с зимой: когда пермяки отметят Масленицу в 2024 году?

Само название нас отсылает к продукту «масло». Почему масло? В этот период можно кушать все масленое, жирное, молочное. Все, кроме мяса. Как вы понимаете, перед великим постом люди готовятся к длительному голодному аскетичному периоду и надо как следует наесться жирного. Но подготовка шла не только телесная, но и духовная. Так, в последний день масленичной недели — прощеное воскресенье, или как у нас на Урале его называли целовник (целовальник), — люди троекратно целовались, когда просили друг у друга прощения. Кстати, масленичную неделю еще называли сырной неделей. От слова «сыр». Но здесь подразумевался не только наш привычный продукт, а еще и творог, и все молочное.