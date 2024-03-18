Вела трансляцию на Украину. Мотивы пермячки, взорвавшей петарду в пермском ДК

Posted Сегодня, 03:05
Published Сегодня, 03:05
Modified Сегодня, 03:07
Updated Сегодня, 03:07
Первый замглавы МВД России Александр Горовой рассказал о мотивах пермячки, которая взорвала петарду в Перми в ДК Солдатова, где проходили выборы президента. По его словам, за время трехдневных выборов возбуждено 61 уголовное дело и составлено 155 административных протоколов.
Горовой отметил, что многие из попыток повлиять на ход выборов транслировались в прямом эфире на Украину. В качестве примера он привел случай в Перми, где женщина взорвала петарду в туалете — пострадала только она сама, так как неосторожно использовала петарду. Пермячка действовала по указанию мошенников, которые обещали за данный поступок списать ей крупную сумму долга за коммунальные услуги.
По словам замглавы МВД, это не единственный подобный случай, где замешаны деньги. В других ситуациях мошенники обещали вернуть деньги, которые они украли раньше, если человек выполнит некое задание, связанное с выборами.
Однако Александр Горовой подытожил, что не было выявлено нарушений, которые напрямую могли бы повлиять на выборы президента РФ.
По последним данным, в РФ обработано 98,02% протоколов. Действующий президент Владимир Путин набирает 87,34% голосов, кандидат от КПРФ Николай Харитонов — 4,30%, кандидат от «Новых людей» Владислав Даванков — 3,80%, кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий — 3,17%.