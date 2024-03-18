Вела трансляцию на Украину. Мотивы пермячки, взорвавшей петарду в пермском ДК

Горовой отметил, что многие из попыток повлиять на ход выборов транслировались в прямом эфире на Украину. В качестве примера он привел случай в Перми, где женщина взорвала петарду в туалете — пострадала только она сама, так как неосторожно использовала петарду. Пермячка действовала по указанию мошенников, которые обещали за данный поступок списать ей крупную сумму долга за коммунальные услуги.