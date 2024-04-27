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Published Сегодня, 10:24

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В Пермском Политехе рассказали, как подготовить землю к дачному сезону

В Пермском Политехе рассказали, как подготовить землю к дачному сезону

27 апреля 2024, 10:24
Фото: ideogram.ai
При посадке растений в огороде следует учитывать, в какой почве они лучше всего растут.

Грядет сезон дач и огородных посадок. Как выяснить вид почвы на вашем участке, какие виды удобрений ей подходят, а также какие условия необходимо создать для повышения ее плодородия. Об этом рассказала доцент кафедры химии и биотехнологии Юлия Кузнецова.

Как определить вид почвы и ее кислотность

Выбор правильного вида почвы на вашем дачном участке — это ключевой момент для успешного садоводства. Чтобы определить тип почвы, следует обратить внимание на несколько характеристик. Начнем с цвета земли: подзолистые почвы обычно имеют светло-коричневый оттенок с бледной прослойкой при разрезе, в то время как черноземы окрашены в темные, близкие к черному цвета оттенки, а каштановые почвы имеют насыщенно-коричневый оттенок.

Структура почвы также предоставляет информацию о ее типе: черноземы обычно зернистые, подзолистая почва не имеет выраженной структуры, а каштановые почвы образуют комки. Кроме того, при трении чернозема между пальцами можно почувствовать его жирность и плодородие из-за содержания гумуса.

Уровень pH почвы является ключевым показателем ее кислотности или щелочности, измеряется по шкале от 0 до 14. Оптимальное значение pH для большинства растений находится в диапазоне от 6 до 7, хотя некоторые предпочитают более кислую или щелочную среду. Кислотность почвы влияет на доступность питательных веществ для растений: кислые почвы богаты железом и марганцем, щелочные — фосфором и кальцием. Кроме того, уровень pH влияет на микроорганизмы, находящиеся в почве. Определить pH почвы можно с помощью специальных тест-полосок или уксусного теста.

Как улучшить состояние почвы

Для того, чтобы повысить плодородие почвы, можно начать удобрять ее такими органическими удобрениями как компост или навоз. Внесение удобрений насытить почву перегноем, а также улучшит ее структуру. При этом использовать органику нужно с осторожностью, поскольку при ее избытке можно нанести вред почвенным микроорганизмам.

Еще одним методом является выращивание и запахивание сидеральных культур, таких как клевер, люцерна и злаки. Это обогащает почву азотом и органическим веществом. Покрытие земли соломой, сеном или корой деревьев (мульчирование) помогает почве сохранить влагу, подавить разрастание сорняков и обогатить почву по мере разложения органики. Чередование различных культур на грядке помогает предотвратить истощение почвы и улучшает ее здоровье.

Определенные виды растений имеют способность самостоятельно улучшать состояние почвы. Такими являются горох и фасоль из семейства бобовых. Они забирают азот из воздуха и обеспечивают им другие растения. Кроме того, совместное выращивание растений рядом друг с другом улучшает их рост и здоровье. Так, если рядом с кукурузой растет горох, то он обеспечивает ее азотом.

Также, растения, имеющие глубокие корни (люцерна, одуванчик и лопух), достают из глубины земли питательные вещества для других растений, корни которых располагаются относительно на поверхности.

Посев ржи или овса в качестве покровных культур защищает почву от эрозии, сильного зарастания сорняков, и помимо этого добавляет органическое вещество.

Чем удобрять почву

В качестве органических удобрений используют все виды навоза, птичий помет, торф, солому и органические сапропель (донные отложения пресных водоемов), осадки сточных вод, отходы пищевой промышленности и различные компосты.

Самыми ценными видами навоза являются лошадиный и коровий. Его основным преимуществом является отсутствие высоких концентраций веществ, как при минеральных удобрениях. «Навозом в почву возвращается около 40-50% органического вещества, столько же азота и 60-70% фосфора и калия», сообщила кандидат технических наук.

Следует обратить внимание, что ни в коем случае нельзя вносить навоз в почву свежим. Так можно сжечь всю корневую систему растения. Навоз должен отлежаться как минимум год, чтобы быть готовым к использованию.

Важнейшими минеральными удобрениями являются фосфор, азот и калий. Фосфор включен в состав клеточной мембраны, нуклеиновых кислот, а также в соединения, участвующих в метаболизме. Азот тоже входит в состав РНК и ДНК, гормонов роста, защитных соединений, хлорофилла. Он выполняет важные строительные, каталитические, транспортные и защитные функции в клетке.

Фосфор и азот обеспечивают активное клеточное деление, рост и развитие растения, метаболизм: клеточное дыхание, фотосинтез, синтез биополимеров, гликолиз.

Какие условия нужны для самых популярных огородных растений?

Картофель

Наилучшее место для выращивания картофеля — рыхлые кислые или слабокислые почвы. Культура нуждается в обильном поливе, особенно во время цветения и роста ботвы. Она особенно зависит от азота, фосфора и калия, поэтому рекомендуется использовать комплексные минеральные удобрения в пропорциях около 1(азот): 1(фосфор): 1(калий) в количестве 20-40 кг/га. Также полезны удобрения с кальцием и магнием.

Морковь

Морковь лучше всего растет на рыхлых почвах с нейтральной кислотностью и высоким содержанием фосфора. Она предпочитает солнечные места и нуждается в достаточном поливе, так как не переносит засуху. Переизбыток минеральных удобрений с солями может привести к уменьшению роста и развития. Рекомендуется использовать суперфосфат (7,5-10 кг/га) или нитрофос (5-7 кг/га) при посеве.

Огурцы

Для успешного выращивания огурцов рекомендуется использовать плодородные почвы с нейтральным рН. Почва должна быть хорошо увлажнена, и температура не должна опускаться ниже +16-18°C. Оптимальным удобрением является органическое удобрение (свежий навоз, 50-120 т/га) с добавлением минеральных удобрений в соответствующих пропорциях. Навоз вносится весной для обеспечения почвы углекислым газом и теплом, а минеральные удобрения с азотом, фосфором и калием вносятся по частям: часть при посеве, часть при подкормках.

Помидоры

Томаты выращиваются на окультуренных суглинистых и песчаных почвах с повышенным содержанием фосфора. Они предпочитают рН почвы в диапазоне 5,5-7,1. Томаты любят солнечные места и теплую погоду, где температура не опускается ниже +15°C. Нормы удобрений составляют 3,5 кг азота, 1 кг фосфора и 4,5 кг калия на тонну урожая томатов.

Лук

Лук, как жизнеспособное растение, способно образовывать луковицу в различных условиях, даже при заморозках до -4°C. Он нуждается в обильном поливе в начальном периоде роста и может поглощать небольшие количества питательных веществ из-за плохо развитой корневой системы. Рекомендуется вносить 30-40 т/га перепревшего навоза (компоста) или 20 т/га перегноя для оптимального роста.

Чеснок

Для успешного выращивания чеснока рекомендуется использовать нейтральные легкие суглинки с рН 6,5-7,9. Хорошо подходит перегной в количестве 40-60 т/га. Фосфорно-калийные удобрения улучшают качество луковиц и бульбочек, увеличивают содержание углеводов и белка, ускоряют корнеобразование и повышают зимоустойчивость.

Капуста белокочанная

Кормовая капуста предпочитает плодородные структурные почвы с хорошей вентиляцией. Она потребляет питательные элементы на протяжении всего периода роста. Как правило, вносят 1,5-2,0 кг аммиачной селитры, 1,7-2,0 кг суперфосфата и 0,4-0,6 кг хлористого или сульфата калия на 1 м³ почвы.

Зелень (укроп, петрушка)

Для посадки укропа и петрушки рекомендуется нормальная или слабокислая рыхлая почва. Солнечное место или полутень подойдут. Зелень хорошо растет после предыдущего выращивания капусты, лука, огурцов, помидоров или картофеля. Осенью при перекопке почвы можно добавить 3-5 кг органических и 20-30 г минеральных удобрений на квадратный метр для оптимального роста и развития зелени.

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