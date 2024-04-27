В Пермском Политехе рассказали, как подготовить землю к дачному сезону

Уровень pH почвы является ключевым показателем ее кислотности или щелочности, измеряется по шкале от 0 до 14. Оптимальное значение pH для большинства растений находится в диапазоне от 6 до 7, хотя некоторые предпочитают более кислую или щелочную среду. Кислотность почвы влияет на доступность питательных веществ для растений: кислые почвы богаты железом и марганцем, щелочные — фосфором и кальцием. Кроме того, уровень pH влияет на микроорганизмы, находящиеся в почве. Определить pH почвы можно с помощью специальных тест-полосок или уксусного теста.