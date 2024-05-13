Живущая в Италии пермячка не смогла нормально говорить после лечения зубов в Перми

В суде не удалось доказать прямую связь между возникшими проблемами и дефектами в лечении. При этом суд подтвердил, что медицинский центр не установил полный диагноз и не разработал четкий план стоматологического лечения пациентки. Услуги пермячке оказывали в трех клиниках медцентра, с каждой из них взыскали по 75 тыс. рублей. Женщина уже получила деньги.