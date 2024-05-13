Живущая в Италии пермячка не смогла нормально говорить после лечения зубов в Перми

Posted Сегодня, 05:15
Published Сегодня, 05:15
Modified Сегодня, 05:18
Updated Сегодня, 05:18
Уроженка Перми отсудила у трех стоматологических клиник 225 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда. Пермячка живет в Италии, но зубы решила лечить в краевой столице. Женщине установили импланты, однако ей потребовалось новое лечение из-за неудачного протезирования.
По данным пресс-службы ГУФССП России по Пермскому краю, у пермячки после лечения воспалялись десны, при приеме пищи сильно болели зубы и голова, изменился прикус. Кроме того, нарушилась дикция — это мешало общению на русском и итальянском языках. В другой клинике пациентке пояснили, что ее проблемы связаны с неправильным положением имплантов.
В суде не удалось доказать прямую связь между возникшими проблемами и дефектами в лечении. При этом суд подтвердил, что медицинский центр не установил полный диагноз и не разработал четкий план стоматологического лечения пациентки. Услуги пермячке оказывали в трех клиниках медцентра, с каждой из них взыскали по 75 тыс. рублей. Женщина уже получила деньги.