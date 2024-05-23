За что мог получать взятки от руководства пермской «Телты» Вадим Шамарин? Подробности

Во время расследования дела в отношении Гришеной, Высокова и Морозова еще прошлой осенью стало известно о пропаже жесткого диска с отчетной документацией «1С-Предприятие» и угрозах, поступавших допрашиваемым свидетелям по делу. Одновременно с тем в материалах Хамовнического суда есть данные, что свидетели по делу рассказали, в калькуляции по расчету цены изделия пытались внести завышенную стоимость на комплектующие российского производства. В реальности в поставляемых аппаратах были установлены китайские детали.