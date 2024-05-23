За что мог получать взятки от руководства пермской «Телты» Вадим Шамарин? Подробности

Posted Сегодня, 18:01
Published Сегодня, 18:01
Modified Сегодня, 18:06
Updated Сегодня, 18:06
Топ-менеджеры пермской «Телты» — генеральный директор Алексей Высоков, главный бухгалтер предприятия Елена Гришина и экс-руководитель и совладелец завода Игорь Морозов в марте были оставлены Хамовническим судом Москвы в СИЗО до 2 июня. Их изначально обвиняли в мошенничестве, а позднее следствие обвинило Высокова и Гришину в даче взятки при исполнении контракта с Минобороны РФ на поставку оборудования. Их всех задержали еще в июле прошлого года.
Сегодня СК России сообщил, что за получение от Гришиной и Высокова взятки Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении начальника Главного управления связи — заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. Сегодня, 22 мая, его также отправили в СИЗО.
Сегодня же стало известно, что иеменно Высоков и Гришина дали показания против арестованного за получение взятки замглавы Генштаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина.
По данным следствия, в период с апреля 2016 по октябрь 2023 года Шамарин получил взятку от генерального директора ОАО «Пермский телефонный завод „Телта“ Алексея Высокова и главного бухгалтера этого же общества Елены Гришиной в размере 36 млн рублей за увеличение объема поставляемой продукции по государственным контрактам для нужд Минобороны России и общее покровительство.
Во время расследования дела в отношении Гришеной, Высокова и Морозова еще прошлой осенью стало известно о пропаже жесткого диска с отчетной документацией «1С-Предприятие» и угрозах, поступавших допрашиваемым свидетелям по делу. Одновременно с тем в материалах Хамовнического суда есть данные, что свидетели по делу рассказали, в калькуляции по расчету цены изделия пытались внести завышенную стоимость на комплектующие российского производства. В реальности в поставляемых аппаратах были установлены китайские детали.
Только после возбуждения уголовного дела Минобороны России вышло с арбитражными исками к пермской «Телте». В ноябре–декабре 2023 года в арбитражный суд Москвы поступили новые иски министерства к Пермскому телефонному заводу на общую сумму около 25 млн рублей. Они все рассмотрены в пользу Миобороны, ряд из них сейчас оспаривается в апелляции.
Как сообщалось ранее, после задержания топ-менеджмента завода в октябре 2023 года на ОАО ПТЗ «Телта» был назначен новый гендиректор, им стала дочь Игоря Морозова Ольга Подколозина.