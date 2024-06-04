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Posted 4 июня, 10:48

Published 4 июня, 10:48

Modified 4 июня, 10:55

Updated 4 июня, 10:55

В ПГНИУ отремонтируют книгохранилище и создадут новые аудитории

В ПГНИУ отремонтируют книгохранилище и создадут новые аудитории

4 июня 2024, 10:48
Фото: properm.ru
На наблюдательном совете была представлена Программа развития вуза до 2030 года.

В Пермском государственном национальном исследовательском университете отремонтируют книгохранилище, аудитории и вернут программу «Приоритет 2030». Программа развития вуза до 2030 года была представлена и. о. ректора Игорем Германовым на наблюдательном совете университета.

Согласно программе развития, в университете также планируется создать и оснастить две новых учебных лаборатории и Центр технологической поддержки обучающихся, где студенты смогут заниматься научно-техническим творчеством и технологическим предпринимательством. Запланирован ремонт демонстрационной техники, создание новых аудиторий и пространства для коллективной работы.

Будет усовершенствована системы пожарной безопасности, оповещения и управления эвакуацией, а также обеспечения антитеррористической защищенности территории ПГНИУ.

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