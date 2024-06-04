В ПГНИУ отремонтируют книгохранилище и создадут новые аудитории

Posted 4 июня, 10:48
Published 4 июня, 10:48
Modified 4 июня, 10:55
Updated 4 июня, 10:55
В Пермском государственном национальном исследовательском университете отремонтируют книгохранилище, аудитории и вернут программу «Приоритет 2030». Программа развития вуза до 2030 года была представлена и. о. ректора Игорем Германовым на наблюдательном совете университета.
Согласно программе развития, в университете также планируется создать и оснастить две новых учебных лаборатории и Центр технологической поддержки обучающихся, где студенты смогут заниматься научно-техническим творчеством и технологическим предпринимательством. Запланирован ремонт демонстрационной техники, создание новых аудиторий и пространства для коллективной работы.
Будет усовершенствована системы пожарной безопасности, оповещения и управления эвакуацией, а также обеспечения антитеррористической защищенности территории ПГНИУ.