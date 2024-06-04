В ПГНИУ отремонтируют книгохранилище и создадут новые аудитории

Согласно программе развития, в университете также планируется создать и оснастить две новых учебных лаборатории и Центр технологической поддержки обучающихся, где студенты смогут заниматься научно-техническим творчеством и технологическим предпринимательством. Запланирован ремонт демонстрационной техники, создание новых аудиторий и пространства для коллективной работы.