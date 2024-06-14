Все, что нужно знать о сборных на Евро-2024. Памятка для тех, кто вообще не шарит

Датчане влюбили в себя болельщиков на ЕВРО 2020, когда после трагедии, случившейся с Кристианом Эрикссеном (Манчестер Юнайтед), ведомые идеей «за себя и за того парня», добрались до полуфинала. Но к разочарованию фанатов, уже на Катарском мундиале стало очевидно, что это был всего лишь оверперформанс средненькой сборной. Нулевая ничья с Тунисом, поражение от Австралии и откровенно слабая игра в атаке. В отборочном цикле Дания была в той же группе, что и Словения. Дома отметили победу 2-1, а из Любляны увезли ничью 1-1. Уровень футболистов у датчан существенно выше: восемь представителей чемпионата Англии, четверо из буднеслиги и сразу четверо игроков бельгийского «Андерлехта», но ситуация схожая со Словенией. За вторую строчку бороться будут, а вот в плей-офф будет тяжело, если смогут туда пробиться.