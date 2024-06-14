Все, что нужно знать о сборных на Евро-2024. Памятка для тех, кто вообще не шарит

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
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Страна-хозяйка, не принимавшая участия в отборе, имеет запредельную мотивацию проявить себя на этом евро. Немцы провалили два последних мундиаля, и вылетели в первом же раунде прошлого чемпионата Европы. Тренер Юлиан Нагельсман объявил довольно экспериментальный и молодой состав, оставив за бортом многих звёзд. Леон Горецка (Бавария), Юлиан Брандт (Боруссия Дортмунд), Серж Гнабри (Бавария), Матс Хуммельс (Боруссия Дортмунд), Карим Адейеми (Боруссия Дортмунд) — каждый из них сумел бы усилить любую из стран-участниц, но немцы могут себе позволить оставить их за бортом. Зато в списке есть сразу пять представителей Штуттгарта, который в этом сезоне навёл шороха в Бундеслиги. Германия давно закончила перестройку, пора возвращаться на международный пьедестал, и домашний чемпионат Европы — отличное место для этого.
Тренер Стив Кларк уже пятый год трудится у руля сборной и создал крепкую уверенную команду. Лидеры находятся в статусе опытных игроков и выступают в топовых клубах: Эндрю Робертсон (Ливерпуль), Кирану Тирни (Арсенал) и Скотт Мактоминей (Манчестер Юнайтед), Джон МакГин (Астон Вилла). Как итог «горцы» уверенно прошли отбор на Евро, лишь единожды проиграв испанцам. Позади оставили Норвегию с Холландом и Грузию с Кварацхелией. Однако отсутствие топового форварда может стать серьёзной проблемой для шотландцев. Забросы и жёсткой борьбой Венгрию и Швейцарию не напугать. Посмотрим, что придумает Стив Кларк.
С 2016 года «мадьяры» стабильно выступают на европейском первенстве, и изрядно шумят на нём. В 2021 едва не вышли из «группы смерти» с Германией, Францией и Португалией. Залогом таких результатов стало сильное поколение венгерского футбола. Здесь и Доминик Собослаи (основной игрок Ливерпуля), один из лидеров немецкого Фрайбурга — Роланд Салаи. «Живые легенды» Лейпцига — Петер Гулащи и Вилли Орбан. А собрал эту банду итальянец Марко Росси, возглавивший сборную в 2018. За 62 матча при нём венгры проиграли 17 матчей. Побороться за вторую строчку они точно могут.
За последние 20 лет сборная Швейцарии пробивалась на все крупные международные турниры, кроме Евро-2012, когда пропустила вперёд Черногорию. И с 2014 регулярно выходят в плей-офф. Проблемы начинаются дальше, первый этап матчей на вылет удалось преодолеть только на прошлом Евро. Тогда в серии пенальти были сенсационно выбиты французы. Но, похоже, история близится к своему завершению. Поколение звезд уходит, а новой стоящей смены пока не выросло. А значит Мурат Якин должен выжать из состава максимум, и задержаться в плей-офф подольше. Может напоследок замахнуться на медали?
Красная Фурия в декабре 2022 назначила Луиса-де ла Фуэнте, много лет проработавшего в молодёжных сборных Испании. С ним испанцы очень легко преодолели отбор, лишь однажды потеряв очки. Хороший сплав молодых талантов и опытных аксакалов едет покорять Европу. Здесь и мадридское три, только что выигравшее Лигу Чемпионов: Хоселу, Карвахаль и Начо (Реал Мадрид). И Гримальдо, ставший чемпионом с Байером. И один из лучших опорников мира — Родри (Манчестер Сити). Испанцы едут за европейским золотом, других целей быть не может.
Главный акцент сделаем на Златко Даличе, который руководит «шашечными» с 2017 года. С ним они взяли серебро на ЧМ 2018, и бронзу в 2022 году. Планомерно проведя смену поколений, хорваты удержались в элите европейского футбола, хотя отбор прошли не без проблем. Нестареющий Лука Модрич (Реал Мадрид); Гвардиол, цементирующий обойму Манчестера Сити; Пашалич (Аталанта) и Влашич (Торино), знакомые российским болельщикам. Хорватия точно поборется за выход из группы, а там можно и на новые медали замахнуться.
У действующего чемпиона Европы сразу после триумфа 2020 начался кризис. Сенсационно не вышли на мундиаль, тренер-победитель сбежал в Аравию, с новым тренером со скрипом отобрались на этот евро. Лучано Спалетти после «золотого сезона» с Наполи провёл во главе сборной девять матчей, из которых только пять были выиграны. В расширенной заявке на турнир сразу шесть представителей чемпионского Интера, которые составляют оборонительную основу этой сборной: Ачерби, Бастони, Димарко, Дармиан, Барелла и Фраттези. В этой команде нет дорогостоящих звёзд, однако и слабых мест тоже нет. Смогут ли они выйти из затянувшегося кризиса?
Одна из самых слабых сборных этого турнира, согласно рейтингу ФИФА, попала в самую сложную группу. При этом главный тренер Сильвиньо ставит команде быстрый контратакующий футбол. Албании не нужно долго перекатывать мяч с фланга на фланг, они как пружина: компактно сложатся, чтобы встретить соперника у своей штрафной, и как только мяч будет у них эта пружина выстрелит. В расширенной заявке нет никого из местного чемпионата, это игроки из разных уголков Европы, являющиеся важными элементами в своих командах. Албания точно не станет «мальчиком для битья» и доставит много проблем своим соперникам.
Словенцев не было в финальной части чемпионатов Европы с прошлого века. Главной надеждой сборной в атаке является Бенджамин Шешко, засиявший в этом сезоне в Лейпциге. За 17 матчей, в которых он вышел в основе, молодой парнишка наколотил 14 мячей, при показателе ожидаемых голов (xG) всего 7.66. А значит он умеет использовать свои моменты и создавать голы из непростых ситуаций. Именно от его действий в атаке будет многое зависеть. Вторая фигура мирового класса — вратарь. Ян Облак (Атлетико Мадрид) один из самых стабильных и надёжных голкиперов мира. Учитывая, что главный тренер Матьяж Кек строит игру от обороны, на Облака ложится огромная ответственность. А вот уровень остальных футболистов нельзя назвать очень высоким, в прочем и общую картину они не портят. В любом случае, группа равная, а значит играть можно.
Датчане влюбили в себя болельщиков на ЕВРО 2020, когда после трагедии, случившейся с Кристианом Эрикссеном (Манчестер Юнайтед), ведомые идеей «за себя и за того парня», добрались до полуфинала. Но к разочарованию фанатов, уже на Катарском мундиале стало очевидно, что это был всего лишь оверперформанс средненькой сборной. Нулевая ничья с Тунисом, поражение от Австралии и откровенно слабая игра в атаке. В отборочном цикле Дания была в той же группе, что и Словения. Дома отметили победу 2-1, а из Любляны увезли ничью 1-1. Уровень футболистов у датчан существенно выше: восемь представителей чемпионата Англии, четверо из буднеслиги и сразу четверо игроков бельгийского «Андерлехта», но ситуация схожая со Словенией. За вторую строчку бороться будут, а вот в плей-офф будет тяжело, если смогут туда пробиться.
Набрав всего 14 очков и одержав четыре победы в восьми матчах отборочного цикла, сербы впервые после получения независимости пробились в финальную часть чемпионатов Европы. Главные звёзды этой сборной собраны в атакующей трети поля: Митрович (Аль-Хиляль), Тадич (Фенербахче), Влахович (Ювентус), Костич (Ювентус). Казалось бы, забивать должны пачками в каждом матче и играть по принципу «Вы забьете сколько сможете, а мы сколько захотим». Но в восьми матчах отбора забили только 15 голов, семь из которых пришлось на долю откровенно слабых Болгарии и Литвы. Учитывая, что и Словения, и Дания имеют хорошо выстроенную оборону, в шансы на успехи сербов верится с трудом.
Очередную попытку похода за международным трофеем сборная «Трех львов» начала с беспроигрышного прохождения отборочного турнира. Заявка англичан кишит мировыми звёздами на каждой позиции, перечислять их бесполезно. Достаточно посмотреть на фамилии игроков, оставшихся за бортом расширенного состава: Кёртис Джонс (Ливерпуль), Джеймс Мэддисон (Тоттенхэм), Джек Грилиш (Манчестер Сити), Харри Магуайр (Манчестер Юнайтед). Задача только одна — золото. Любой итог, кроме выхода в финал, будет оценен как провал. С таким то составом.
У поляков давно ничего не клеится на международной арене. Не спасает даже фактор наличия в составе одного из лучших нападающих мира — Роберта Левандовски (Барселона). Лёва может провести фантастический клубный сезон, забивая почти в каждом матче, но надевая футболку сборной он растворяется. Здесь его окружают партнеры совсем другого уровня. Ещё одна звезда во вратарской линии — Войцех Щенсны из «Ювентуса». Ситуация напоминает сборную Словении: забивной нападающий и надёжный вратарь, но даже у них «солнце светит ярче и теплей», поскольку словенец Шешко может создать момент из ничего, с чем у Лёвы большие проблемы. Выйти напрямую на этот ЕВРО поляки не смогли, пропустив не топовых Чехию и Албанию. Выход из этой группы уже будет считаться для них достойным результатом.
Серебряные призёры чемпионата мира 2010 и бронзовые призёры 2014 года наконец-то провели свою смену поколений. Эпоха Роббена и Ван Перси достойно попрощалась с футболом и на голландских газонах уже бегают новые звезды. Натан Аке (Манчестер Сити), Вирджил Ван Дейк (Ливерпуль), Жереми Фримпонг (Байер), Хави Симмонс (Лейпциг), Френки Де Йонг (Барселона) и другие. Они достойно прошли отбор, одержали шесть побед и заняли вторую строчку, пропустив вперёд только сборную Франции. И здесь, в финальном этапе, их снова ждёт сборная Франция, которая станет главным конкурентом в борьбе за первое место в группе. «Оранжевые» способны добраться до самых высоких стадий и повлиять на распределение призовых мест.
Начиная с 2016 года Франция сыграла в финале двух чемпионатов мира, один из которых выиграла, и в одном финале чемпионата Европы. Неудивительно, что сейчас они идут одними из фаворитов турнира. Искусственный интеллект даёт 19,1% на победу Франции, очень высокая цифра. «Барселона», «Интер», «ПСЖ», «Реал Мадрид», «Бавария», Ювентус», «Арсенал» — вот неполный список клубов, из которых были вызваны игроки в сборную Франции. Единственной позицией, которая не внушает уверенности, является вратарская. После того как Уго Льорис завершил карьеру в сборной, однозначного первого номера в воротах так и не появилось.
Ральф Рангник возглавил сборную Австрии в 2022, после того как Франко Фода не смог вывести команду на мундиаль в Катар, проиграв Уэльсу. По началу казалось, что это сотрудничество ошибочное и недолгосрочное. Австрия отвратительно провела Лигу Наций, проиграв четыре матча из шести и упав в Лигу B. Но со стартом отборочного цикла австрийцы преобразились, проиграли только топовой Бельгии. И это последнее поражение Австрии на сегодняшний день, почти восемь месяцев назад. Главная потеря в составе — отсутствие капитана. Давид Алаба (Реал Мадрид) весь сезон мучается с травмами, и всё ещё не восстановился. Но и без своего лидера австрийцы чувствуют себя довольно уверенно и стабильно. Группа сложная, но выходить можно.
Бельгийцы провалили Катарский чемпионат мира и стремятся реабилитироваться за него. Но получится ли? Вратарь мадридского «Реала», только что отстоявший «на ноль» в финале Лиги Чемпионов, не вызван из-за конфликта с главным тренером. Один из лучших полузащитников мира — Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити), травмирован и не вызван. Единственная линия, которая осталась по-настоящему топовой — это нападение, здесь всё в порядке. Жереми Доку из «Манчестер Сити», Ромелу Лукаку из «Ромы», Луи Опенда из «Лейпцига» и Янник Карраско из «Атлетико». Они готовы навести страха на любую оборонительную линию, а у самих оборона хромает. «Атака выигрывает вам матчи, а оборона выигрывает титулы» — говорил великий сэр Алекс Фергюссон.
Одно из главных открытий отборочного цикла — сборная Украины. Имея в соперниках Англию и Италию, они до последнего бились за прямую путёвку на ЕВРО, но сыграв 0-0 с Италией, потеряли шансы на это. Пробиваться пришлось через стыковые матчи, с чем они успешно справились, обыграв последовательно Боснию и Исландию. Большое количество украинских футболистов «поселилось» в европейских клубах и теперь поедут защищать честь своей страны. Андрей Лунин в «Реале», Илья Забарный и Виталий Мыколенко из «Борнмута» и «Эвертона», Руслан Малиновский «Дженоа», Артём Довбик из сенсационной «Жироны», ставший лучшим бомбардиром Ла Лиги. Ресурса для выхода из группы достаточно, почему бы не побороться в плей-офф?
Грамотно выстроенная оборона — вот он, ключ к успеху румынской сборной. На прошлый чемпионат Европы Румыния пройти не смогла, хотя была одной из хозяек турнира. Вообще, в 16 своих матчах на чемпионатах Европы румыны выиграли всего один матчей, зато эффектно. В 2000 обыграли англичан, оставив их за бортом плей-офф. В этом году отборочный турнир Румыния провела без единого поражения. Да, состав не топ, звёзд с неба не хватают, но поставить оборонительные редуты и доставить проблем соперникам могут.
Франческо Кальцона начал самостоятельную тренерскую карьеру 30 августа 2022 года, возглавив сборную Словакии. Рекомендацию дал многолетний капитан сборной — Марек Гамшик, который играл в «Наполи», где Кальцона был ассистентом. И от этого союза выиграли оба. Словакия получила умного опытного специалиста, который, в свою очередь, наконец-то получил возможность раскрыться как главный тренер. Словакия с 2016 года регулярно участвует в финальной части чемпионатов Европы, но выше третьего места в группе еще не занимала. Хотя в 2016 третьего места хватило, чтобы выйти в плей-офф, оставив на последней строчке сборную России. В составе сборной есть два футболиста мирового класса, но оба клубный сезон провели не очень удачно. Милан Шкриниар так и не смог стать основным игроком во французском «ПСЖ», а «Наполи» Станислава Лоботки провёл ужасный сезон в Италии. В футболке сборной эти двое будут чувствовать себя увереннее и готовы вести свою сборную в плей-офф.
«Крестоносцы» провалили отборочный турнир, набрав всего восемь баллов и получив унизительные 1-7 в домашнем матче от Испании. Пробиваться на ЕВРО пришлось через Лигу Наций, с чем Грузия отлично справилась, ни разу не проиграв по ходу турнира. В одну калитку выиграли свою группу, набрав 16 баллов из 18 возможных. А затем последовательно прошли Люксембург и в серии пенальти Грецию. В обоих случаях сохранили свои ворота в неприкосновенности. Во многом это заслуга Гиорги Мамардашвили — основного вратаря испанской «Валенсии», который стал одним из открытий прошедшего клубного сезона и вырос в цене почти в 40 раз. Еще одна надежда Грузии — Хвича Кварацхелия из «Наполи». Своей фантастической техникой и нестандартными решениями на поле он может вскружить голову любому защитнику.
В 2008 на чемпионате Европы третье место заняла не только сборная России, но и сборная Турции. С тех пор турки ни разу не выходили в плей-офф на международных турнирах. Назначение Винченцо Монтеллы оказалось удачным решением. В первой же игре под руководством итальянского тренера были обыграны хорваты. Но последовавшие за отборочным турниром товарищеские матчи не принесли болельщикам уверенности. Была яркая победа над Германией со счетом 3-2, но затем поражение от Венгрии 1-0 и избиение от Австрии со счетом 6-1. Одним словом стабильности в их игре нет.
Получив независимость, Чехия с 1996 не пропустила ни одного чемпионата Европы. И создала весьма интересную тенденцию: если на одном ЕВРО сборная выходит из группы, то на следующем пролетает мимо плей-офф. Если следовать этой логике, то в этом году должен быть провал, но состав и группа позволяют проходить дальше. Главная ударная сила этой команды, разумеется, Патрик Шик (Байер), чья звёздочка зажглась как раз на предыдущем Евро. Слабее эта команда за три года точно не стала, хотя внутренние проблемы могут помешать решить турнирные задачи. Сразу после окончания отборочного цикла из-за конфликтов в раздевалке был уволен главный тренер, который вывел Чехию в финальный этап турнира, и на его место назначили Ивана Гашека. На данный момент он провёл с командой всего четыре матча. «Маловато будет»
Ещё одна сборная, переполненная игроками мирового класса на каждой позиции. Португалия могла бы совершенно спокойно выставить две команды, и обе имели бы все шансы бороться за самые высокие места. В отборе были безупречны: 10 побед в 10 матчах, и всего два пропущенных мяча, причём оба в одном матче. Ключевая фигура, когда у тебя в составе столько звёзд — тренер. Фернанду Сантуш, руководивший сборной многие годы и взявший с ней ЕВРО 2016, был уволен после вылета от Марокко в четвертьфинале Катарского мундиаля. Новым главным тренером был назначен Роберто Мартинес, у которого сейчас 14 матчей во главе команды, и 12 побед — довольно неплохо. Получится ли у него повторить португальский успех 2016 года или упустит ещё одно «золотое поколение», как было с Бельгией?